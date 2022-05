Arantxa Rus is dinsdag voor de achtste opeenvolgende keer direct uitgeschakeld op een Grand Slam-toernooi. De Nederlandse moest op Roland Garros haar meerdere erkennen in Jelena Rybakina, de nummer zestien van de wereld en de kwartfinalist van vorig jaar.

Het werd 1-6, 7-5 en 2-6 voor Rybakina in een partij die maandag bij een stand van 1-6 en 4-2 gestaakt werd wegens regen. Tijdens het restant van dinsdag gaf Rus (WTA-78) haar hoger aangeslagen opponent goed partij, maar trok ze aan het kortste eind.

In de tweede set kwam Rus met 4-5 achter en overleefde ze een matchpoint. In de beslissende set nam Rybakina een 0-2-voorsprong, waarna Rus zich nog terug knokte tot 2-2. In de daaropvolgende games kwam ze toch net tekort tegen de Kazachse, die in de achtste game haar eerstvolgende matchpoint benutte.

De 31-jarige Rus is bezig aan een lange, tegenvallende serie op Grand Slams. Sinds ze begin 2020 de tweede ronde van Roland Garros haalde, strandde ze telkens op een van de vier grote toernooien.

Op Roland Garros haalde Rus in 2011 nog de derde ronde en reikte ze een jaar later tot de vierde ronde. In 2013, 2018, 2020 en 2021 werd ze er echter direct uitgeschakeld, net als tijdens de editie van dit jaar. In de tussenliggende seizoenen deed ze niet mee in Parijs.

De uitschakeling van Rus betekent dat er geen Nederlandse vrouwen meer actief zijn in het enkelspel van Roland Garros. Bij de mannen zitten Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor nog wél in het toernooi.