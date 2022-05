Daniil Medvedev is dinsdag op Roland Garros begonnen met een overtuigende overwinning. De nummer twee van de plaatsingslijst stond tegen de Argentijn Facundo Bagnis slechts zes games af: 6-2, 6-2 en 6-2.

Voor Medvedev is het zijn eerste zege van dit gravelseizoen. Hij meldde zich wegens een rugoperatie af voor de Masters-toernooien van Monte Carlo, Madrid en Rome. Vorige week verloor hij in Genève zijn eerste wedstrijd, van Richard Gasquet.

Door zijn operatie en het gebrek aan wedstrijdritme bestonden grote twijfels over de vorm van de 26-jarige Medvedev, die op het Court Suzanne Lenglen echter een prima indruk maakte.

De finalist van de Australian Open van eerder dit jaar bewoog goed, speelde gevarieerd en maakte het al na een uur en 38 minuten af door een merkwaardige misser van Bagnis, de mondiale nummer 103.

Medvedev had tot vorig jaar nog nooit een wedstrijd gewonnen in Parijs, waar hij wegens de oorlog in Oekraïne onder neutrale vlag moet spelen. In 2021 reikte hij tot de laatste acht en verloor hij van Stéfanos Tsitsipás.

De als veertiende geplaatste Denis Shapovalov werd al uitgeschakeld. De 23-jarige Canadees moest in drie sets zijn meerdere erkennen in Holger Rune, de nummer veertig van de wereld. Het werd 6-3, 6-1 en 7-6 (4) voor de jonge Deen, die onlangs het ATP-toernooi van München won, nadat Botic van de Zandschulp had opgegeven in de finale.

Karolína Plísková won nog nooit een Grand Slam-toernooi. Karolína Plísková won nog nooit een Grand Slam-toernooi. Foto: EPA

Ook Plísková naar tweede ronde

In het vrouwentoernooi plaatste Karolína Plísková zich voor de tweede ronde. De Tsjechische nummer acht van de wereld herstelde zich tegen Tessah Andrianjafitrimo uit Frankrijk van een moeizame start: 2-6, 6-3 en 6-1.

Plísková wacht ondanks haar status als topspeelster nog op haar eerste Grand Slam-titel. Ze stond op Wimbledon (2021) en de US Open (2016) al eens in de finale. Op Roland Garros is het halen van de halve eindstrijd in 2017 haar beste prestatie.

Jelena Ostapenko overleefde de openingsronde eveneens. De nummer dertien van de wereld, die Roland Garros vijf jaar geleden zeer verrassend won, versloeg Lucia Bronzetti uit Italië met 6-1 en 6-4.