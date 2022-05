Jo-Wilfried Tsonga heeft dinsdag de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan gespeeld. De Fransman, die begin april bekendmaakte na Roland Garros te stoppen, ging in de eerste ronde strijdend ten onder tegen Casper Ruud. Daniil Medvedev verloor in zijn openingspartij slechts zes games.

De 37-jarige Tsonga liet zeker niet over zich heen lopen in de laatste partij uit zijn loopbaan. De Fransman leek op Court Philippe-Chatrier zelfs een vijfde set af te dwingen, maar Ruud knokte zich door een break op 5-6 toch nog terug. In de daaropvolgende tiebreak was Tsonga kansloos.

Vlak voor zijn opslag op matchpoint (0-6) liet de publiekslieveling de tranen al even de vrije loop, waarna Ruud het duel na bijna vier uur met een winner in zijn voordeel besliste - het werd 6-7 (6), 7-6 (4), 2-6 en 6-7 (0) - en het publiek een staande ovatie gaf aan Tsonga.

Door zijn lage plek op de wereldranglijst - Tsonga is afgezakt naar de 297e positie - was de voormalige wereldtopper voor Roland Garros afhankelijk van een wildcard en genoot hij geen beschermde status. Ruud is de nummer acht van de wereld.

Tsonga veroverde in zijn carrière achttien ATP-titels, waaronder het ABN AMRO-toernooi in 2017, en haalde in 2008 de finale van de Australian Open. Novak Djokovic hield hem in Melbourne van zijn eerste Grand Slam-titel af. Daarnaast haalde Tsonga twee keer de halve finales van Roland Garros (2013 en 2015) en Wimbledon (2011 en 2012).

Ruud mag het in de tweede ronde opnemen tegen de Fin Emil Ruusuvuori, die de Fransman Ugo Humbert in vijf sets klopte.

Jo-Wilfried Tsonga speelde tegen Casper Ruud de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan. Jo-Wilfried Tsonga speelde tegen Casper Ruud de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan. Foto: Getty Images

Medvedev staat slechts zes games af

Daniil Medvedev had in zijn openingspartij geen kind aan de Argentijn Facundo Bagnis (6-2, 6-2 en 6-2) en boekte zijn eerste zege van dit gravelseizoen. Hij meldde zich wegens een rugoperatie af voor de Masters-toernooien van Monte Carlo, Madrid en Rome. Vorige week verloor hij in Genève zijn eerste wedstrijd, van Richard Gasquet.

Door zijn operatie en het gebrek aan wedstrijdritme bestonden grote twijfels over de vorm van de 26-jarige Medvedev, die op het Court Suzanne-Lenglen echter een prima indruk maakte.

De finalist van de Australian Open van eerder dit jaar bewoog goed, speelde gevarieerd en maakte het al na een uur en 38 minuten af door een merkwaardige misser van Bagnis, de mondiale nummer 103.

Medvedev had tot vorig jaar nog nooit een wedstrijd gewonnen in Parijs, waar hij wegens de oorlog in Oekraïne onder neutrale vlag moet spelen. In 2021 reikte hij tot de laatste acht en verloor hij van Stéfanos Tsitsipás.

De als veertiende geplaatste Denis Shapovalov werd al uitgeschakeld. De Canadees moest in drie sets zijn meerdere erkennen in Holger Rune, de nummer veertig van de wereld. Het werd 6-3, 6-1 en 7-6 (4) voor de jonge Deen, die onlangs het ATP-toernooi van München won, nadat Botic van de Zandschulp had opgegeven in de finale. Andrey Rublev won in zijn eerste partij met 6-7 (5), 6-3, 6-2 en 6-4 van Kwon Soon-woo uit Zuid-Korea.

Daniil Medvedev begon overtuigend aan Roland Garros. Daniil Medvedev begon overtuigend aan Roland Garros. Foto: EPA

Ook Plísková naar tweede ronde

In het vrouwentoernooi plaatste Karolína Plísková zich voor de tweede ronde. De Tsjechische nummer acht van de wereld herstelde zich tegen Tessah Andrianjafitrimo uit Frankrijk van een moeizame start: 2-6, 6-3 en 6-1.

Plísková wacht ondanks haar status als topspeelster nog op haar eerste Grand Slam-titel. Ze stond op Wimbledon (2021) en de US Open (2016) al eens in de finale. Op Roland Garros is het halen van de halve eindstrijd in 2017 haar beste prestatie.

Jelena Ostapenko overleefde de openingsronde eveneens. De nummer dertien van de wereld, die Roland Garros vijf jaar geleden zeer verrassend won, versloeg Lucia Bronzetti uit Italië met 6-1 en 6-4.