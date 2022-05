Rafael Nadal heeft maandag in de eerste ronde van Roland Garros een sterke indruk gemaakt. De Spanjaard rekende in zijn openingspartij eenvoudig af met de Australiër Jordan Thompson: 6-2, 6-2 en 6-2.

Nadal won zeven keer de servicegame van Thompson, de nummer 82 van de wereld, die bij vlagen een radeloze indruk maakte. De mondiale nummer vijf viel amper op onnodige fouten te betrappen en liet zijn opponent - die uit frustratie nog een bal het stadion uit sloeg - voor ieder punt werken.

In de gehele partij kende Nadal alleen in de tweede set een mindere fase en werd hij één keer gebroken. Na ruim twee uur benutte de 21-voudig Grand Slam-winnaar zijn eerste machpoint: na een lange rally ging Thompson in de fout met zijn backhand.

De 35-jarige Nadal is in Parijs gearriveerd zonder een titel te winnen tijdens het gravelseizoen. Begin deze maand kreeg hij bij het Masters-toernooi in Rome last van zijn voet en verloor hij in de derde ronde. Hierdoor was het even onzeker of de dertienvoudig Roland Garros-winnaar zou meedoen in de Franse hoofdstad.

Vorig jaar verloor Nadal op Roland Garros in de halve finales van Novak Djokovic, die het toernooi later op maandag begint met een partij tegen de Japanner Yoshihito Nishioka. Dit jaar kunnen de Serviër en de Spanjaard elkaar al bij de laatste acht tegenkomen.

De Amerikaan Brandon Nakashima rekende maandag in vijf sets af met de Pool Kamil Majchrzak (6-4, 2-6, 4-6, 7-6 (3) en 6-2) en neemt het woensdag in de tweede ronde op tegen Tallon Griekspoor. Van de Zandschulp staat in de tweede ronde tegenover de Italiaan Fabio Fognini.