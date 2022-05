De eersterondepartij van Arantxa Rus op Roland Garros is maandagavond vanwege regenval definitief gestaakt. Op het moment van de interruptie was de tweede set van de partij tussen de Nederlandse en de Kazachse Elena Rybakina bezig. Titelhouder Barbora Krejcíková werd in de eerste ronde al uitgeschakeld.

De 31-jarige Rus verloor tegen de als zestiende geplaatste Rybakina de eerste set met 6-1, maar stond in de tweede set op een 4-2-voorsprong. Halverwege de tweede set begon het hard te regenen in Parijs, waarna de supervisor rond 21.40 uur de umpire de opdracht gaf de partij te onderbreken.

Behalve de partij tussen Novak Djokovic en Yoshihito Nishioka in het overdekte Court Philippe-Chatrier werden alle partijen stilgelegd. De wedstrijden worden dinsdagmiddag afgemaakt.

Rus is dit jaar de enige Nederlandste tennisster op het graveltoernooi in Parijs. De nummer 78 van de wereld beleefde in 2012 met het bereiken van de vierde ronde haar succesvolste deelname aan Roland Garros.

Naast Rus komen dinsdag ook Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in actie. Het tweetal vormt voor het eerst een koppel op een Grand Slam-toernooi en neemt het in het dubbelspel op tegen Wesley Koolhof. De Nederlandse dubbelspecialist vormt een duo met de Brit Neal Skupski.

Diane Parry bedankt het publiek in Frankrijk. Diane Parry bedankt het publiek in Frankrijk. Foto: AP

Veel favorieten stranden in eerste ronde

De 26-jarige Krejcíková ging in een partij van ruim twee uur ten onder tegen het Franse talent Diane Parry in het overdekte Court Philippe-Chatrier. De nummer twee van de wereld won de eerste set nog met 1-6, waarna ze zich in de twee daaropvolgende sets met 6-2 en 6-3 liet verrassen door Parry.

Parry maakte het op haar eerste matchpoint af met een forehand, die te machtig bleek voor de kampioene van vorig jaar. De jonge Française stak een tikkeltje verbijsterd haar beide armen de lucht in voor het uitzinnige publiek in Parijs.

De negentienjarige Parry is de mondiale nummer 97. Ze deed drie jaar geleden al mee aan Roland Garros en won toen op zestienjarige leeftijd haar partij in de eerste ronde. Tijdens de afgelopen twee edities verloor ze in de openingsronde.

Krejcíková pakte vorig jaar zeer verrassend de titel in Parijs. In de finale was ze te sterk voor de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova, die dit jaar vanwege een knieblessure ontbreekt op Roland Garros. De jacht op titelprolongatie werd voor Krejcíková bemoeilijkt door een gebrek aan ritme vanwege een elleboogblessure.

Eerder op de dag strandde ook Naomi Osaka in de eerste ronde van het graveltoernooi in Parijs. De viervoudig Grand Slam-winnares verloor in twee sets van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Anett Kontaveit (WTA-5), Ons Jabeur (WTA-6) en Garbiñe Muguruza (WTA-10) gingen eveneens onderuit.