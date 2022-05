Naomi Osaka is maandag al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De viervoudig Grand Slam-winnares verloor in Parijs van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Iga Swiatek had minder dan een uur nodig om de tweede ronde te bereiken.

De 24-jarige Osaka ging in anderhalf uur met 7-5 en 6-4 ten onder op Court Suzanne Lenglen. De Japanse had geen geplaatste status op Roland Garros en kon daarom gekoppeld worden aan Anisimova (WTA-28), in 2019 nog halvefinalist in Parijs.

De vroege uitschakeling van Osaka komt niet uit de lucht vallen. De nummer 38 van de wereld speelde in de aanloop naar Roland Garros slechts twee wedstrijden op gravel. Dat deed ze op het Masters-toernooi in Madrid.

Roland Garros was voor Osaka ook pas haar zesde toernooi van het jaar. Vorig jaar besloot de tweevoudig Australian Open- en US Open-winnares het Grand Slam-toernooi in Parijs te verlaten vanwege de nasleep van haar veelbesproken mediaboycot. Ze kwam in Parijs nog nooit verder dan de derde ronde.

Op de Australian Open van begin dit jaar werd Osaka ook geklopt door de twintigjarige Anisimova, die toen in de derde ronde te sterk was voor de Japanse. Anisimova wacht in de tweede ronde van Roland Garros een duel met de Kroatische Donna Vekic.

Swiatek geeft een masterclass in eerste ronde

Swiatek maakte in haar openingspartij op Roland Garros direct een uitstekende indruk. De nummer één van de wereld had geen kind aan de Oekraïense qualifier Lesia Tsurenko, de nummer 119 van de wereld: 6-2 en 6-0. De partij duurde slechts 54 minuten.

Het is al de 29e overwinning op rij voor Swiatek, die de laatste vijf toernooien waaraan ze meedeed won. Het gaat om Qatar, Indian Wells, Miami, Stuttgart en Rome. De Poolse bezet sinds begin april de hoogste positie door het verrassende pensioen van Ashleigh Barty.

Swiatek is, mede door de afwezigheid van Barty, de topfavoriet om Roland Garros te winnen. In 2020 schreef ze het Grand Slam-toernooi al eens op haar naam. Vorig jaar waren de kwartfinales het eindstation.

Voor een plek in de derde ronde wacht Swiatek een wedstrijd tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA-43) of de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA-82). Barbora Krejcíková is de titelverdediger bij de vrouwen.