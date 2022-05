Tallon Griekspoor was na zijn stunt op Roland Garros vooral bezig met de afloop van de Formule 1-race in Spanje. De Noord-Hollander, die zondag de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina verraste, wilde meteen weten of Max Verstappen had gewonnen.

"Toen ik de baan op ging lag hij vijfde en mijn eerste vraag aan mijn coaches na mijn wedstrijd was: heeft Max gewonnen?", zei Griekspoor na zijn zege op de als 25e geplaatste Davidovich Fokina (2-6, 6-0, 6-4 en 6-3) in de eerste ronde van Roland Garros.

"Mijn coaches werden eigenlijk ook wel een beetje gek en zeiden dat ik zelf eens een keer moest genieten. Maar ik was zó met Max bezig. En Charles Leclerc is uitgevallen, dus het was een mooie dag."

Griekspoor won voor het eerst in zijn carrière een partij op het hoofdtoernooi van Roland Garros. "Zo voelde het niet, want het is niet dat het debuut er onverwacht is gekomen. Ik heb hier in het verleden gewoon niet geweldig gespeeld", aldus de nummer 64 van de wereld, die in de tweede ronde de Amerikaan Brandon Nakashima (ATP-74) of de Pool Kamil Majchrzak (ATP-81) treft.

"Het is moeilijk te zeggen of het mijn mooiste zege is, want ook die op de US Open was mooi", doelde hij op zijn zege op Jan-Lennard Struff vorig jaar in New York. "Maar hij (Davidovich Fokina, red.) is goed op gravel, haalde hier vorig jaar de kwartfinales en was finalist in Monte Carlo. Dus ik ben wel heel blij met deze overwinning, zeker omdat ik de afgelopen weken veel onzekerheid heb gehad door blessures en bijna niet heb kunnen trainen."

Botic van de Zandschulp klopte de Rus Pavel Kotov. Botic van de Zandschulp klopte de Rus Pavel Kotov. Foto: EPA

Van de Zandschulp: 'Zou mooi zijn als ik Nadal tref'

Botic van de Zandschulp bereikte ten koste van de Russische qualifier Pavel Kotov (6-3, 3-6, 6-3 en 6-2) ook de tweede ronde in Parijs. De nummer 26 van de plaatsinglijkst kijkt na zijn zege in de eerste ronde van Roland Garros nog niet te ver vooruit. In de derde ronde is dertienvoudig Roland Garros-winnaar Rafael Nadal mogelijk zijn tegenstander.

"Het zou mooi zijn als het uiteindelijk zo mag zijn, maar eerst wacht mij woensdag nog een pittige opgave tegen Fabio Fognini", zei Van de Zandschulp. "Toen ik wat lager stond op de ranking, vond ik Fognini altijd een leuke speler. Hij heeft ongelooflijk veel talent, maar het is ook de vraag hoe zijn pet staat. Ik denk dat hij alles kan. Hij heeft verschrikkelijk goede groundstrokes, maar hij serveert misschien iets minder. Daar liggen misschien kansen."

Tegen Kotov had Van de Zandschulp het drie sets lastig, maar in de vierde set maakte hij het overtuigend af. "Ik vond dat hij heel goed begon, bijna geen cadeautjes gaf en sterk serveerde. Ik wist niet zo heel erg goed wat ik moest verwachten en het was een beetje zoeken. Ik ervoer misschien ook wel iets meer druk dan op voorgaande Grand Slams, omdat ik nu geplaatst ben. Maar gelukkig pakte ik in de derde en vierde set mijn kansjes."