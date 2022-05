Carlos Alacaraz heeft zondag moeiteloos de openingsronde van Roland Garros overleefd. De Spaanse tennissensatie ontdeed zich in Parijs zonder setverlies van de Argentijn Juan Ignacio Londero.

Binnen twee uur was het 6-4, 6-2 en 6-0 voor de negentienjarige Alcaraz, die veel betere statistieken overlegde dan zijn tegenstander. Hij hoefde geen enkel breakpoint toe te staan op het Franse gravel.

In de volgende ronde wacht Alcaraz een ontmoeting met zijn ervaren landgenoot Albert Ramos Viñolas (34), die in de eerste ronde te sterk was voor de Australiër Thanasi Kokkinakis, maar wel ruim twee uur langer dan zijn jonge landgenoot op de baan stond: 6-4, 4-6, 6-4 en 7-6 (5).

Alcaraz heeft zich de afgelopen maanden nadrukkelijk laten gelden in de tennistop. Onder anderen Novak Djokovic en Daniil Medvedev bestempelden hem in de aanloop naar Roland Garros als titelkandidaat.

Verder bereikte ook de als derde geplaatste Alexander Zverev simpel de tweede ronde door de Oostenrijkse qualifier Sebastian Ofner opzij te zetten: 6-2, 6-4 en 6-4. Félix Auger-Aliassime, de nummer negen van de plaatsingslijst, was net op tijd bij de les tegen Juan Pablo Varillas: 2-6, 2-6, 6-1, 6-3 en 6-3.

Alexander Zverev staat in de tweede ronde van Roland Garros. Alexander Zverev staat in de tweede ronde van Roland Garros. Foto: EPA

Muguruza al naar huis

Het vrouwentoernooi raakte Garbiñe Muguruza, de Roland Garros-winnares van 2016, al kwijt. De als tiende ingeschaalde Spaanse verloor met 6-2, 3-6 en 4-6 van Kaia Kanepi uit Estland.

Maria Sakkari staat wél in de tweede ronde. De mondiale nummer vier uit Griekenland ontdeed zich zonder al te veel moeite in twee sets van de 21-jarige thuisfavoriet Clara Burel. Het werd 6-2 en 6-3.