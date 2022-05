Botic van de Zandschulp heeft zondag zonder grote problemen de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De 26-jarige Nederlander was tijdens zijn openingspartij in Parijs in vier sets te sterk voor de Russische qualifier Pavel Kotov.

Na ruim 2,5 uur stond er 6-3, 3-6, 6-3 en 6-2 op het scorebord in het voordeel van Van de Zandschulp, die daarmee zijn favorietenstatus waarmaakte. Op de wereldranglijst staat hij flink hoger dan Kotov: 29e om 143e.

In zowel de eerste, tweede als derde set viel in drie games op rij een break. In de vierde set nam Van de Zandschulp met een vroege break direct het initiatief, waarna hij bij een stand van 5-2 op zijn vierde matchpoint toesloeg met een smash.

Van de Zandschulp, die als topdertigspeler voor het eerst een geplaatste status op een Grand Slam-toernooi heeft, staat in de volgende ronde tegenover Fabio Fognini (ATP-52) of Alexei Popyrin (ATP-103). Daarna wacht mogelijk Rafael Nadal.

Het is de tweede keer dat Van de Zandschulp meedoet aan Roland Garros. De Veenendaler strandde vorig jaar in de tweede ronde. Later in het seizoen haalde hij op de US Open de kwartfinales, veruit zijn beste prestatie op een Grand Slam.

Tallon Griekspoor komt zondag eveneens in actie op Roland Garros. De 25-jarige Nederlander treft de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in de openingsronde.