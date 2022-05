Tallon Griekspoor heeft zondag knap de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De 25-jarige Nederlander schakelde de hoger aangeslagen Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in vier sets uit. Eerder op dag won ook Botic van de Zandschulp zijn openingspartij in vier sets.

Griekspoor trok de partij tegen de als 25e geplaatste Davidovich Fokina, die vorig jaar nog de kwartfinales van Roland Garros haalde, in ruim twee uur naar zich toe. Het werd 2-6, 6-0, 6-4 en 6-3.

Na een moeizaam begin rechtte Griekspoor in de tweede set van zijn eerste Roland Garros-partij ooit de rug door Davidovich Fokina geen game te gunnen. Na een lange derde set maakte de Nederlander het in de vierde set af op zijn eerste matchpoint. Zijn opponent had zich enkele games eerder aan zijn voet laten behandelen.

Davidovich Fokina had in de aanloop naar Roland Garros nog goede resultaten op gravel laten zien door onder meer de finale van het Masters-toernooi van Monte Carlo te halen. Hij won op dat toernooi van onder anderen Novak Djokovic.

Het is voor Griekspoor de derde keer dat hij de tweede ronde van een Grand Slam-toernooi haalt. Eind vorig jaar lukte hem dat op de US Open en begin dit jaar overleefde hij eveneens de openingsronde. In beide gevallen strandde hij daarna.

In de jacht op zijn eerste derderondepartij ooit moet Griekspoor zien af te rekenen met Brandon Nakashima (ATP-74) of Kamil Majchrzak (ATP-81). De geboren Haarlemmer is zelf de nummer 64 van de wereld.

Van de Zandschulp krijg het niet cadeau van qualifier

Bij de partij tussen Van de Zandschulp en de Russische qualifier Pavel Kotov was het na ruim 2,5 uur 6-3, 3-6, 6-3 en 6-2. In zowel de eerste, tweede als derde set had Van de Zandschulp het lastig met de nummer 143 van de wereld en viel in drie games op rij een break.

In de vierde set, waarin het bij aanvang begon te regenen maar de partij tegen de zin van Van de Zandschulp niet werd onderbroken, nam de Nederlander met een vroege break direct het initiatief. Bij 5-2 sloeg hij op zijn vierde matchpoint toe met een smash.

Van de Zandschulp, die als topdertigspeler voor het eerst een geplaatste status op een Grand Slam-toernooi heeft, staat in de volgende ronde tegenover Fabio Fognini (ATP-52) of Alexei Popyrin (ATP-103). Daarna wacht mogelijk Rafael Nadal.

Het is de tweede keer dat Van de Zandschulp meedoet aan Roland Garros. De Veenendaler strandde vorig jaar in de tweede ronde. Later in het seizoen haalde hij op de US Open de kwartfinales, veruit zijn beste prestatie op een Grand Slam.