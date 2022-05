Dominic Thiem is zondag al in de eerste ronde uitgeschakeld op Roland Garros. De tweevoudig finalist verloor op het gravel in Parijs van de mondiale nummer 87 Hugo Dellien: 3-6, 2-6 en 4-6.

De 28-jarige Thiem kwam geen moment in de wedstrijd op Court Simonne-Mathieu en werd telkens vroeg in de set gebroken door leeftijdsgenoot Dellien, die pas voor de tweede keer in zijn loopbaan de tweede ronde van Roland Garros heeft bereikt.

Voor Thiem is de vroegtijdige uitschakeling in Parijs een nieuwe domper in dit seizoen. De Oostenrijker, die in 2018 en 2019 nog de finale van Roland Garros haalde, is ver verwijderd van zijn topniveau sinds hij in juni vorig jaar een zware polsblessure opliep.

Thiem won nog geen enkele partij na zijn rentree in maart: de nederlaag tegen Dellien is alweer het zevende achtereenvolgende verlies voor de winnaar van de US Open in 2020. Hij is teruggevallen naar de 194e plaats op de wereldranglijst.

Voorafgaand aan Roland Garros zei Thiem dat hij niet al te hoge verwachtingen had van zijn deelname. "Ik heb het zwaarste gedeelte achter de rug, maar ik speel nog lang niet goed. Ik hoop dat ik volgend jaar weer op mijn topniveau kan zitten. Ik moet vooral mijn tennis verbeteren en positief blijven."

Het hoofdtoernooi van Roland Garros is zondag begonnen. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor komt eveneens in actie op de eerste dag van het Grand Slam-toernooi. Van de Zandschulp speelt in de eerste ronde tegen de Rus Pavel Kotov, terwijl Griekspoor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina treft.

Ook Jabeur ten onder

Bij de vrouwen sneuvelde zondag al direct een speelster uit de top tien van de wereldranglijst. De mondiale nummer zes Ons Jabeur verloor in een meeslepende driesetter van de Poolse Magda Linette: 6-3, 6-7 (4), 5-7.

De 27-jarige Jabeur haalde bij de voorgaande twee edities van Roland Garros telkens de vierde ronde. Op Wimbledon reikte ze vorig jaar tot de kwartfinales, een evenaring van haar beste resultaat op een Grand Slam-toernooi ooit.

Van alle Nederlanders is alleen Arantxa Rus direct geplaatst voor het hoofdtoernooi bij de vrouwen. Zij speelt maandag tegen de Kazachse Elena Rybakina.