Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor komen zondag op de eerste dag van Roland Garros al in actie. Arantxa Rus, de enige Nederlandse vrouw in Parijs, begint later aan haar toernooi.

Van de Zandschulp bijt namens Nederland het spits af in de Franse hoofdstad. De 26-jarige Veenendaler neemt het in de tweede partij van de dag op baan 12 op tegen de Russische qualifier Pavel Kotov, de mondiale nummer 143.

Griekspoor speelt de derde partij van de dag op baan 6. De nummer twee van Nederland wacht een duel met Alejandro Davidovich Fokina uit Spanje, de nummer 28 van de wereld. Van de Zandschulp werd vorig jaar op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld door Davidovich Fokina.

Ook Carlos Alcaraz, een van de favorieten voor de titel, maakt zondag al zijn opwachting. De negentienjarige Spanjaard speelt in de vierde partij van de dag tegen de Argentijn Juan Ignacio Londero. Novak Djokovic en Rafael Nadal, die in dezelfde helft van het schema zitten, hebben nog een extra dag voorbereiding.

Van de Zandschulp en Griekspoor zijn de enige twee Nederlandse mannen in het hoofdtoernooi. Rus verdedigt de Nederlandse eer in het vrouwenenkelspel. Zij komt pas later in actie en speelt haar eerste wedstrijd tegen de Kazachse Elena Rybakina.

Roland Garros gaat zondag van start en duurt tot en met 5 juni. Het Grand Slam-toernooi in Parijs begint in tegenstelling tot andere majors al op zondag.