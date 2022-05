Op Roland Garros is de meeste aandacht altijd gevestigd op dertienvoudig winnaar Rafael Nadal, maar met de doorgebroken Carlos Alcaraz in het hoofdschema zit dat dit jaar iets anders. Novak Djokovic en Daniil Medvedev verwachten dat het negentienjarige talent in Parijs al kan meedoen om de titel.

"Naast Nadal is ook Alcaraz een titelkandidaat", zei Djokovic op zijn persconferentie in Parijs. "Het is niet voor niets dat Alcaraz de laatste maanden het mannentennis domineert. Hij heeft dit jaar geweldige stappen voorwaarts gezet. De resultaten die hij heeft geboekt zijn fenomenaal voor iemand van zijn leeftijd."

Alcaraz staat al langer te boek als groot talent, maar dit jaar maakt de Spanjaard een grootse indruk op zowel hardcourt als gravel. Hij schreef de Masters-toernooien in Miami en Madrid op zijn naam en won ook de ATP-toernooien in Rio de Janeiro en Barcelona. In Madrid imponeerde Alcaraz door achtereenvolgens Nadal, Djokovic én Alexander Zverev te verslaan.

De vraag is of Alcaraz het op Roland Garros ook kan laten zien in het best-of-five-setsformat. De huidige nummer zes van de wereld haalde vorig jaar de kwartfinales op de US Open, maar werd dit jaar op de Australian Open in de derde ronde uitgeschakeld.

'Laten we zien hoe Carlos met de druk omgaat'

Daarbij komt dat Alcaraz het niet makkelijk zal krijgen in de sterk bezette bovenste helft van het schema. Ook Nadal, titelverdediger Djokovic en Zverev zitten aan die kant. Slechts één van hen kan het tot de finale schoppen.

"Carlos speelt de laatste tijd geweldig", vindt Medvedev, die als nummer twee van de wereld aan de andere kant van het schema zit. "Laten we zien hoe hij op Roland Garros met de druk omgaat. Als hij in deze omstandigheden hetzelfde kan laten zien, dan is hij onbetwist een van de favorieten."

Roland Garros gaat zondag van start en duurt tot en met 5 juni. Alcaraz neemt het in de eerste ronde op tegen lucky loser Juan Ignacio Londero uit Argentinië. Nederland is met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor vertegenwoordigd in het mannenenkelspel.