Rafael Nadal ziet zichzelf enkele dagen voor de start van Roland Garros niet als favoriet voor de titel. De dertienvoudig winnaar van het Grand Slam-toernooi kreeg anderhalve week geleden weer last van zijn voet, maar besloot toch mee te doen in Parijs.

"Ik denk niet dat ik de favoriet ben voor de titel", zei Nadal vrijdag op een persconferentie. "Zeker niet als je naar de resultaten kijkt, maar daar heb ik me eigenlijk nooit druk om gemaakt. Ik zie mezelf wel als een van de titelkandidaten."

De Spanjaard werd vorige week in de achtste finales van het Masters-toernooi in Rome uitgeschakeld door Denis Shapovalov, mede doordat hij weer last kreeg van zijn voet. Die blessure hield hem vorig jaar lang aan de kant.

"Helaas heb ik niet de beste voorbereiding gehad, maar in sport kan alles snel veranderen. Op dit moment lijkt het lastig voor mij, want er zijn spelers die beter in vorm zijn dan ik. Ik heb zo'n twee dagen pijn gehad, maar nu gaat het goed. De vraag is niet of de pijn zal verdwijnen, maar hoe erg die is en of ik kan winnen."

Nadal keerde onlangs juist terug van een ribblessure waardoor hij wekenlang was uitgeschakeld. In Rome liet hij weten dat de dagelijkse trainingen door zijn blessures een uitdaging vormen en dat hij nog niet wist of hij aan Roland Garros zou meedoen.

Nadal kan Djokovic al in kwartfinale tegenkomen

Bij de loting voor Roland Garros trof Nadal het niet. De nummer vijf van de wereld kan in de kwartfinales al zijn rivaal en titelverdediger Novak Djokovic tegenkomen en zit ook in dezelfde helft als het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz.

"Ik had de loting liever niet gezien", grapte hij. "Maar op mentaal vlak doet het me niets. Natuurlijk wordt het lastig als je de namen bekijkt, maar de loting is voor mij nooit een probleem geweest."

In de eerste ronde neemt Nadal het op tegen de Australiër Jordan Thompson. Bij een overwinning stuit de 21-voudig Grand Slam-winnaar mogelijk op Stan Wawrinka, die Roland Garros in 2015 won.

Botic van de Zandschulp begint op Roland Garros tegen de qualifier Pavel Kotov uit Rusland. Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina en Arantxa Rus werd in het vrouwentoernooi gekoppeld aan de Kazachse Elena Rybakina.