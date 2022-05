Tennissers kunnen deze zomer op Wimbledon geen punten verdienen voor de wereldranglijst. Mannenbond ATP kiest voor deze straf, omdat het Britse Grand Slam-toernooi Russische en Belarussische spelers weert vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De ATP is het nooit eens geweest met het besluit van Wimbledon om Russen en Belarussen te boycotten. De bond kondigde een maand geleden al vervolgstappen aan en zegt nu dat het geen andere mogelijkheid ziet dan geen rankingpunten te vergeven in Londen.

"Een fundamenteel principe van de ATP Tour is dat tennissers van alle nationaliteiten zonder discriminatie kunnen meedoen aan toernooien", schrijft de ATP in een verklaring. "Het besluit van Wimbledon om Russen en Belarussen deze zomer uit te sluiten, druist in tegen dit principe. Bovendien ondergraaft het de integriteit van onze wereldranglijst."

Tennisorganisaties als de ATP spraken zich direct uit tegen de invasie van Oekraïne en sloten Russische en Belarussische teams uit van internationale wedstrijden. Individuele spelers mogen wél meedoen aan toernooien, zij het onder de neutrale vlag. Wimbledon is het eerste toernooi dat tennissers uit Rusland en Belarus helemaal weert.

De Russische wereldtopper Daniil Medvedev mag niet meedoen aan Wimbledon. De Russische wereldtopper Daniil Medvedev mag niet meedoen aan Wimbledon. Foto: AFP

Medvedev en Azarenka kunnen niet meedoen in Londen

De ATP zegt dat het niet kan accepteren dat toernooien zelfstandig dit soort belangrijke beslissingen nemen. "We begrijpen dat de Wimbledon-organisatie voor een lastig besluit stond door richtlijnen van de Britse overheid. Maar discriminatie door individuele toernooien is gewoon geen optie voor een tour die in meer dan dertig landen opereert."

Wereldtoppers als US Open-winnaar Daniil Medvedev en tweevoudig Grand Slam-winnares Victoria Azarenka kunnen door de boycot van Russen en Belarussen niet meedoen aan Wimbledon, dat van maandag 27 juni tot en met zondag 10 juli op het programma staat.

Andrey Rublev (ATP-7) noemde het besluit van Wimbledon "totale discriminatie". "De redenen die Wimbledon ons geeft, kloppen niet en zijn onlogisch", zei de 24-jarige Rus vorige maand.