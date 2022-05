Tim van Rijthoven is er vrijdag niet in geslaagd om voor het eerst in zijn loopbaan het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi te bereiken. De Nederlander verloor in de derde en laatste ronde van de kwalificaties voor Roland Garros van de Slowaak Norbert Gombos.

De 25-jarige Rijthoven en de zes jaar oudere Gombos waren zeer aan elkaar gewaagd en gunden elkaar geen enkel breakpoint. In de twee onvermijdelijke tiebreaks was Gombos net iets beter dan de Nederlander: 7-6 (6) en 7-6 (5). Gombos is de nummer 115 van de wereld, Van Rijthoven bezet de 202e positie op de mondiale ranglijst.

Om het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi te bereiken, moet je drie rondes overleven. Van Rijthoven begon het kwalificatietoernooi nog sterk door de Colombiaan Emilio Gomez (6-4 en 6-2) en de Fransman Enzo Couacaud (6-4 en 7-5) zonder setverlies te verslaan.

Van Rijthoven probeerde één keer eerder om zich via het kwalificatietoernooi voor een Grand Slam-toernooi te plaatsen. De huidige nummer 202 van de wereld strandde in januari in de tweede kwalificatieronde voor de Australian Open.

Door het verlies van Van Rijthoven is geen van de Nederlandse tennissers erin geslaagd om via de kwalificaties het hoofdtoernooi van Roland Garros te bereiken. Jesper de Jong strandde in de tweede ronde. Bij de vrouwen liepen Arianne Hartono, Richèl Hogenkamp, Suzan Lamens en Lesley Pattinama-Kerkhove een ticket mis.

Van de Zandschulp en Griekspoor verdedigen Nederlandse eer

Met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor is Nederland met twee tennissers vertegenwoordigd in het mannenenkelspel. Van de Zandschulp, die een beschermde status geniet, begint het toernooi tegen een nog onbekende qualifier.

Griekspoor neemt het in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP-28). Bij de vrouwen doet alleen Arantxa Rus mee in het hoofdschema van het enkelspel.

De laatste keer dat er drie Nederlandse mannen vertegenwoordigd waren op een Grand Slam-toernooi (in het enkelspel) was in 2016. Igor Sijsling, Robin Haase en Thiemo de Bakker deden zes jaar geleden mee aan Roland Garros.

Het Grand Slam-toernooi in Parijs gaat zondag van start en duurt tot en met 5 juni. Novak Djokovic en Barbora Krejcíková zijn de titelverdedigers op het Franse gravel.