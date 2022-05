Botic van de Zandschulp speelt in de eerste ronde van Roland Garros tegen een qualifier. Welke speler dat is, is nu nog niet duidelijk. Tallon Griekspoor wacht in zijn openingspartij in Parijs een duel met Alejandro Davidovich Fokina en Arantxa Rus treft Elena Rybakina, zo heeft de loting donderdag uitgewezen.

De 26-jarige Van de Zandschulp weet vrijdag wie zijn tegenstander is. Dan worden de laatste kwalificatierondes voor het graveltoernooi in Parijs afgewerkt. Onder anderen de Nederlander Tim van Rijthoven maakt via die weg nog kans om deel te nemen.

Van de Zandschulp, die als 26e is geplaatst bij het Grand Slam-toernooi in Parijs, is ingedeeld in hetzelfde deel van het schema als Rafael Nadal. Hij kan de 21-voudig Grand Slam-winnaar in de derde ronde treffen.

Ook Novak Djokovic, Alexander Zverev en Carlos Alcaraz zijn allemaal ingedeeld in die helft van het schema. Tot een finale tussen twee van die tennissers kan het dus niet komen. De Rus Daniil Medvedev zit in de andere helft van het speelveld, net als onder anderen de Griek Stéfanos Tsitsipás.

De 25-jarige Griekspoor treft met de Spanjaard Davidovich Fokina de nummer 28 van de wereld. Griekspoor is de mondiale nummer 64 en staat 35 plaatsen lager dan Van de Zandschulp, de best geklasseerde Nederlandse tennisser.

Van de Zandschulp en Griekspoor waren op basis van hun ranking automatisch geplaatst voor het Grand Slam in Parijs, dat zondag begint. De finale bij de mannen is op 5 juni. De editie van vorig jaar werd gewonnen door Djokovic.

Arantxa Rus is de enige Nederlandse deelneemster. Foto: AP

Rus treft nummer zestien van de wereld

Met de Kazachse Rybakina treft de 31-jarige Rus in haar openingspartij de nummer zestien van de wereld. De Zuid-Hollandse staat zelf op de 76e plek op de mondiale ranglijst.

Rus speelde één keer eerder tegen de inmiddels 22-jarige Rybakina. In het kwalificatietoernooi van de US Open in 2018 rekende de Nederlandse na twee sets af met Rybakina: 6-2 en 6-2.

De beste Nederlandse tennisster is de enige Nederlandse in het enkelspel bij de vrouwen. Suzan Lamens, Lesley Pattinama Kerkhove, Richèl Hogenkamp en Arianne Hartono moesten zich via het kwalificatietoernooi zien te plaatsen, maar slaagden daar niet in.

Rus was dankzij haar ranking automatisch geplaatst voor het toernooi in Parijs, waar het behalen van de vierde ronde in 2012 haar beste prestatie is. Bij de vrouwen wordt de finale op 4 juni gespeeld en is de Tsjechische Barbora Krejcíková de titelhouder.