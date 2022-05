Tallon Griekspoor is donderdag uitgeschakeld bij het ATP-toernooi van Genève. De 25-jarige tennisser was in zijn eerste kwartfinale van het jaar niet opgewassen tegen de boomlange Amerikaan Reilly Opelka.

De als vierde geplaatste Opelka (ATP-18) had iets meer dan anderhalf uur nodig om Griekspoor te verslaan: 6-4, 3-6 en 6-3.

De Nederlander leek in de eerste set een lichte blessure te hebben, maar hij kon gewoon doorspelen. Hij kwam wel een dubbele break achter en dat kostte hem de setwinst. In het tweede bedrijf liet Griekspoor prima tennis zien. Hij brak Opelka in de zesde game en bracht de stand in de partij weer in evenwicht.

Griekspoor werd vervolgens in zijn eerste servicegame van de derde set meteen gebroken en die voorsprong gaf het Amerikaanse servicekanon niet meer uit handen. Opelka, die in totaal veertien aces sloeg, benutte bij een 5-3-voorsprong zijn eerste matchpoint.

Griekspoor (ATP-64) werd de afgelopen maanden in Marseille, Indian Wells, Miami, Marrakesh, Monte Carlo en Rome steeds in de eerste ronde uitgeschakeld. In Genève haalde hij voor de tweede keer dit jaar de kwartfinales. Aan het begin van dit seizoen zat hij in Melbourne bij de laatste acht, maar moest hij zich door een blessure afmelden.

Het toernooi in Zwitserland gold voor Griekspoor als laatste voorbereiding op Roland Garros, dat zondag begint. Hij is net als Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus rechtstreeks geplaatst voor het Grand Slam in Parijs.