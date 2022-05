Botic van de Zandschulp begint zondag op Roland Garros als eerste Nederlandse man sinds 2017 met een geplaatste status aan een Grand Slam-toernooi. Coach Peter Lucassen en Davis Cup-captain Paul Haarhuis vertellen in gesprek met NU.nl over de opmars van de Veenendaler. "Zijn tennis-DNA heeft een boost gekregen."

Van nummer 154 van de wereld in het kwalificatietoernooi naar een beschermde status op Roland Garros: er is veel veranderd sinds Van de Zandschulp voor het laatst voet op het Franse gravel zette. De kopman van het Nederlandse tennis heeft de anonimiteit in een jaar tijd verruild voor een plek tussen de grote namen in de top dertig.

"We gaan nu heel anders naar Roland Garros dan in 2021", zegt zijn coach Lucassen. "Het grootste verschil bij Botic is het gegroeide zelfvertrouwen. Hij staat zelfverzekerd op de baan en gaat daardoor steeds beter spelen. Dit jaar heeft hij al onwijs goede wedstrijden achter de rug. Botic gelooft dat hij van iedereen kan winnen en laat dat ook zien."

Zijn sensationele kwartfinaleplaats als qualifier op de US Open van 2021 kwam redelijk uit het niets, maar Van de Zandschulp bewees daarna geen eendagsvlieg te zijn. De laatbloeier (26) heeft overwinningen op toppers als Félix Auger-Aliassime, Andrey Rublev en Casper Ruud op zijn naam staan en haalde vorige maand op het gravel in München voor het eerst de finale van een ATP-toernooi.

"De US Open heeft voor een boost in zijn tennis-DNA gezorgd", merkt de 56-jarige Haarhuis, die Van de Zandschulp rond de Davis Cup onder zijn hoede heeft. "Daarvoor was Botic zoekende naar waar hij toe in staat zou kunnen zijn. Nu denkt hij: hé, ik kan van deze goede jongens winnen. Die ervaring doet wat met een speler."

"Daarbij komt dat hij de laatste twee jaar nóg harder heeft gewerkt. Hij doet meer fysieke training en is nog meer op zijn voeding gaan letten. Daardoor weet Botic dat hij wedstrijden fysiek aankan, en dat geeft vertrouwen. Met zijn defensieve spel, returns, slice, dropshot, power en snelheid is Botic bovendien heel allround. Hij hoeft voor niemand onder te doen."

Botic van de Zandschulp begint voor het eerst als geplaatste speler aan een Grand Slam-toernooi. Botic van de Zandschulp begint voor het eerst als geplaatste speler aan een Grand Slam-toernooi. Foto: AP

Van de Zandschulp kan Nadal in derde ronde treffen

Na de US Open liet Van de Zandschulp de challengers links liggen en speelde hij alleen nog ATP-toernooien. Daar zit soms een uitschakeling in de eerste ronde tussen, maar hij heeft nog weinig rankingpunten te verdedigen en daardoor is de lijn op de wereldranglijst louter stijgende. Van de Zandschulp bezette begin dit jaar de 57e positie op de wereldranglijst en is op Roland Garros de mondiale nummer 29.

Robin Haase, wiens beste ranking ooit al is overtroffen door Van de Zandschulp, was op de US Open van 2017 de laatste Nederlandse man in het enkelspel die met een beschermde status aan een Grand Slam-toernooi begon. Alleen Richard Krajicek, Sjeng Schalken en Martin Verkerk slaagden daar deze eeuw ook in.

Het komt erop neer dat Van de Zandschulp in de eerste twee ronden geen geplaatste speler kan tegenkomen. Het neveneffect is dat er wel meer wordt verwacht van het uithangbord van het Nederlandse mannentennis. "Als ik soms artikelen in de krant lees, merk ik wel dat er sinds de US Open van vorig jaar anders naar Botic wordt gekeken", zegt Haarhuis.

"Maar we moeten niet vergeten dat Botic nu pas voor de tweede keer rechtstreeks is geplaatst voor een Grand Slam-toernooi. Er zijn gasten die dertig keer achter elkaar het hoofdschema halen. Dat heb je nodig om dat vertrouwde gevoel te hebben op een Grand Slam-toernooi. Botic moet wat dat betreft nog veel ervaring opdoen."

Dankzij zijn geplaatste status begint Van de Zandschulp Roland Garros zondag (tweede partij na 11.00 uur op baan 12) met een relatief eenvoudige partij tegen de Russische qualifier Pavel Kotov (ATP-143), maar al snel lonkt een kraker. Als de Nederlander erin slaagt de derde ronde te bereiken, neemt hij het waarschijnlijk op tegen dertienvoudig winnaar Rafael Nadal.

Op het ATP 250-toernooi in München haalde Van de Zandschulp onlangs de finale. Op het ATP 250-toernooi in München haalde Van de Zandschulp onlangs de finale. Foto: AP

'Met structureel prijzengeld kan Botic zijn team uitbreiden'

Zelfs voor een tennislegende als Nadal zal Van de Zandschulp geen grijze muis meer zijn. Vorig jaar moest hij als stuntende qualifier op de US Open nog aan buitenlandse journalisten uitleggen hoe je 'Van de Zandschulp' überhaupt uitspreekt - die komische video staat bovenaan zijn Twitter-profiel - maar Lucassen weet dat zijn veelzijdige pupil door andere tennissers absoluut niet meer onderschat wordt.

"Het is onwijs moeilijk om de beste spelers in een best-of-five te verslaan. Dat geldt voor jongens als Rafael Nadal en Novak Djokovic, maar ook voor Botic. Als er nu een topper op een Grand Slam-toernooi tegen hem moet spelen, denkt hij: shit, ik moet tegen Botic. Ze ontlopen hem liever. Hij heeft echt respect afgedwongen."

De grote vraag is waar de lat van Van de Zandschulp ligt en of hij net als Verkerk (Roland Garros 2003, verliezend finalist) en Krajicek (Wimbledon 1996, winst) in staat is om het in de toekomst ver te schoppen op een Grand Slam-toernooi. Haarhuis, die met Jacco Eltingh zes Grand Slam-titels in het dubbelspel veroverde, hoopt dat de Nederlander op termijn in staat is om zijn begeleidingsstaf uit te breiden.

"Hoe hoger je op de ranglijst komt, hoe meer je verdient. Dan krijg je ook de financiële middelen om er bijvoorbeeld experts bij te betrekken, zoals een fysieke trainer en een fysiotherapeut", zegt de voormalige dubbelspecialist. "Dan heb je 300 procent aandacht voor je lijf en je spel en dat levert veel op. Kijk maar eens naar de huidige toppers, die hebben altijd een heel team om zich heen lopen."

Lucassen ziet dat Van de Zandschulp al dicht tegen het niveau om structureel goed te presteren op Grand Slam-toernooien aanzit. "Hij moet het alleen nog vaker op de belangrijke momenten laten zien en constanter worden. Voor Roland Garros hebben we geen bepaald doel gesteld. Als hij de beste Botic laat zien en na een geweldige partij toch in de derde ronde wordt uitgeschakeld, is dat ook prima. Maar hij maakt tegen iedere tegenstander een kans."