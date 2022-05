Arantxa Rus heeft zich woensdag voor het eerst dit jaar geplaatst voor de kwartfinales van een WTA-toernooi. De beste tennisster van Nederland rekende in de tweede ronde in Rabat af met de Hongaarse Dalma Gálfi.

De 31-jarige Rus was op het Marokkaanse gravel na anderhalf uur spelen met 6-4 en 6-2 te sterk voor Gálfi, de nummer 98 van de wereld. Rus staat 22 plekken hoger op de wereldranglijst

De Zuid-Hollandse schaarde zich vorig jaar oktober op Tenerife voor het laatst onder de beste acht op een WTA-toernooi. Dit seizoen kwam ze voor deze week vier keer door de eerste ronde op het hoogste niveau (in Qatar, Lyon, Marbella en Istanboel), waarna ze steeds strandde in de tweede ronde.

In de kwartfinales in Rabat neemt de als zevende geplaatste Rus het mogelijk op tegen Garbiñe Muguruza, de nummer tien van de wereld. De Spaanse nummer één van de plaatsingslijst moet dan eerst winnen van de Italiaanse Martina Trevisan.

Rus bereidt zich in Marokko voor op Roland Garros, dat zondag begint. De Nederlandse is door haar plaats in de top honderd van de wereldranglijst rechtstreeks gekwalificeerd voor het Grand Slam-toernooi in Parijs.