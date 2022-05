Tallon Griekspoor is een week voor Roland Garros op het graveltoernooi van Genève doorgedrongen tot de kwartfinales. Hij deed dat ten koste van de Zwitserse qualifier Johan Nikles. In Rabat plaatste Arantxa Rus zich voor het eerst dit jaar voor de kwartfinales van een WTA-toernooi.

Griekspoor had anderhalf uur nodig om zich te ontdoen van Nikles: 6-3 en 7-5. Even leek het erop dat een derde set leek de beslissing moest brengen, maar Griekspoor knokte zich in de tweede set terug van een achterstand van 5-3.

In de derde ronde van het ATP 250-toernooi neemt Griekspoor het op tegen de Amerikaan Reilly Opelka, de nummer achttien van de wereldranglijst. De 25-jarige Noord-Hollander is de mondiale nummer 64.

Het was even geleden dat Griekspoor succes had op de ATP Tour. Begin februari bereikte hij bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam voor de laatste keer de tweede ronde. Hij werd daarna in Marseille, Indian Wells, Miami, Marrakesh, Monte Carlo en Rome steeds in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het toernooi in Genève geldt voor Griekspoor als extra toernooi ter voorbereiding op Roland Garros, dat volgende week begint. Hij is rechtstreeks geplaatst voor het toernooi in Parijs. Datzelfde geldt voor Botic van de Zandschulp. De twee Nederlanders gaan ook samen dubbelen in Parijs.

Arantxa Rus toont in Rabat haar vorm in de aanloop naar Roland Garros. Arantxa Rus toont in Rabat haar vorm in de aanloop naar Roland Garros. Foto: Getty Images

Rus naar kwartfinales WTA-toernooi in Rabat

De 31-jarige Rus was op het Marokkaanse gravel na anderhalf uur spelen met 6-4 en 6-2 te sterk voor de Hongaarse Dalma Gálfi, de nummer 98 van de wereld. Rus staat 22 plekken hoger op de wereldranglijst

De Zuid-Hollandse schaarde zich vorig jaar oktober op Tenerife voor het laatst onder de beste acht op een WTA-toernooi. Dit seizoen kwam ze voor deze week vier keer door de eerste ronde op het hoogste niveau (in Qatar, Lyon, Marbella en Istanboel), waarna ze steeds strandde in de tweede ronde.

In de kwartfinales in Rabat neemt de als zevende geplaatste Rus het mogelijk op tegen Garbiñe Muguruza, de nummer tien van de wereld. De Spaanse nummer één van de plaatsingslijst moet dan eerst winnen van de Italiaanse Martina Trevisan.

Rus bereidt zich in Marokko voor op Roland Garros, dat zondag begint. De Nederlandse is door haar plaats in de top honderd van de wereldranglijst rechtstreeks gekwalificeerd voor het Grand Slam-toernooi in Parijs.