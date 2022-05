Tim van Rijthoven is woensdag een stap dichter bij zijn debuut op een Grand Slam-toernooi gekomen. De Nederlander rekende in de voorlaatste ronde van het kwalificatietoernooi van Roland Garros af met de Fransman Enzo Couacaud. Voor Suzan Lamens komt het voorlopig nog niet tot een debuut op het graveltoernooi.

De 25-jarige Van Rijthoven had 1 uur en 27 minuten nodig om de twee jaar oudere Couacaud op het gravel in Parijs te verslaan: 6-4 en 7-5.

Van Rijthoven, de nummer 202 van de wereld, is nog één zege verwijderd van deelname aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. In de derde en laatste ronde van de kwalificatie neemt hij het op tegen de Slowaak Norbert Gombos of de Fransman Gabriel Debru.

Van Rijthoven kan in Parijs voor een persoonlijke primeur zorgen. De Roosendaler was nog niet eerder van de partij in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi.

Jesper de Jong is ook nog actief in de kwalificatie. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn automatisch zeker van deelname aan het hoofdtoernooi van Roland Garros.

Suzan Lamens moet haar debuut op een Grand Slam-toernooi nog even uitstellen. Foto: Getty Images

Nog geen debuut voor Lamens

Het komt voorlopig niet tot een Grand Slam-debuut voor Lamens. De 22-jarige Nederlandse verloor woensdag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi.

Lamens, die de kwalificaties maandag was begonnen met winst, moest ondanks een goed begin haar meerdere erkennen in Rebecca Sramková uit Slowakije. Het werd 6-4, 5-7 en 2-6 in een partij die bijna 2,5 uur duurde.

Het was de eerste keer dat Lamens meedeed aan de kwalificaties van een Grand Slam-toernooi. Tot dusver maakte ze vooral haar opwachting op lager gewaardeerde toernooien, al debuteerde ze vorige maand in de Colombiaanse hoofdstad Bogota op een WTA-toernooi.

Op basis van haar ranking doet Arantxa Rus al mee aan Roland Garros, dat zondag begint. Het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar werd vorig seizoen bij de vrouwen gewonnen door Barbora Krejcíková en bij de mannen door Novak Djokovic.