Daniil Medvedev rekent zichzelf niet tot de favorieten voor de winst op Roland Garros. De nummer twee van de wereld verloor dinsdag in Genève zijn eerste partij van het seizoen op gravel sinds zijn rugoperatie en maakte geen heel goede indruk.

Medvedev verloor in de tweede ronde van het ATP 250-toernooi met 6-2 en 7-6 (5) van de Fransman Richard Gasquet. Hij sloeg onder meer zeven dubbele fouten en verloor drie keer zijn service.

"Ik ben geen favoriet, maar ik wil wel goed spelen. Als ik mijn niveau weer kan vinden, kan ik gevaarlijk zijn", zei de 26-jarige Rus over zijn kansen op Roland Garros, waar hij vorig jaar de kwartfinales haalde.

"Ik voel me niet zo zelfverzekerd op gravel als op andere ondergronden. Ik weet dat ik in staat ben om goede resultaten te boeken, zoals ik in het verleden heb gedaan. Maar daarvoor moet ik in de 'zone' zijn."

Medvedev moest zich recent laten opereren aan een lichte hernia, waardoor hij belangrijke gravelwedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan in de aanloop naar Roland Garros. Daar baalt hij flink van. "Voor mijn lichaam is het een gevaarlijke ondergrond en elk jaar heb ik problemen waardoor ik niet 100 procent ben."

In januari haalde Medvedev nog de finale van de Australian Open, waarin Rafael Nadal in vijf sets te sterk was. In 2021 won de hardcourtspecialist de US Open. Dat is tot nu toe zijn enige Grand Slam-titel. Roland Garros begint zondag.