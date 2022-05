Daniil Medvedev heeft dinsdag bij zijn rentree op de tennisbaan en enkele dagen voor Roland Garros geen goede indruk achtergelaten. De Rus liet zich in de tweede ronde van het ATP 250-toernooi in Genève verrassen door de Fransman Richard Gasquet.

Na anderhalf uur besliste Gasquet de partij met een minibreak in zijn voordeel: 6-2 en 7-6 (5). Medvedev speelde beneden zijn gebruikelijke niveau; de nummer twee van de wereld kon niet imponeren met zijn service, sloeg zeven dubbele fouten en werd drie keer gebroken.

Medvedev, die in de eerste ronde door een bye niet in actie hoefde te komen, maakte begin april bekend dat hij zich moest laten opereren aan een lichte hernia. De Rus moest daardoor de belangrijke graveltoernooien in de aanloop naar Roland Garros aan zich voorbij laten gaan.

In het Zwitserse Genève speelde Medvedev pas zijn eerste officiële wedstrijd van het jaar op gravel, waardoor hij hoe dan ook niet in topvorm op Roland Garros zal verschijnen. Het Grand Slam-toernooi in Parijs gaat zondag al van start.

Daniil Medvedev speelde dit jaar nog maar één wedstrijd op gravel. Daniil Medvedev speelde dit jaar nog maar één wedstrijd op gravel. Foto: AFP

Medvedev stelt vaak teleur op Roland Garros

Hardcourtspecialist Medvedev kan ook niet bouwen op goede resultaten uit het verleden op Roland Garros. De US Open-winnaar van 2021 deed vijf keer mee in Parijs en strandde vier keer in de eerste ronde. Vorig jaar werd Medvedev in de kwartfinales kansloos uitgeschakeld door Stéfanos Tsitsipás.

Er is Medvedev veel aan gelegen om zich op Roland Garros te laten zien, want hij mag in juli niet meedoen aan Wimbledon. De organisatie van het Grand Slam-toernooi in Londen weert alle tennissers uit Rusland en Belarus vanwege de oorlog in Oekraïne.

Tallon Griekspoor won zondag wel zijn eerste partij op het ATP-toernooi in Genève. De Nederlander bereikte de tweede ronde door de Amerikaan Tommy Paul in drie sets te verslaan. Hij speelt woensdag tegen de Zwitserse qualifier Johan Nikles.