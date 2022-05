Feliciano López ontbreekt na 79 opeenvolgende deelnames en voor het eerst sinds 2002 op een Grand Slam-toernooi. De veertigjarige recordhouder strandde dinsdag in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor Roland Garros.

De Italiaan Gian Marco Moroni maakte op het gravel in Parijs in twee sets een einde aan de imposante reeks van López: 6-1 en 7-6 (4). De Spaanse routinier had de nederlaag deels aan zichzelf te wijten, want hij verzuimde in de tweede set een van zijn drie setpoints te benutten.

López maakte in 2001 op Roland Garros zijn Grand Slam-debuut. Een jaar later keerde de Spanjaard terug in Parijs en sindsdien liet hij geen enkele major meer aan zich voorbijgaan. Alleen Wimbledon 2020 ontbreekt op het lijstje, maar dat komt doordat het Grand Slam-toernooi in Londen niet door kon gaan als gevolg van de coronapandemie.

Ondanks zijn tachtig deelnames slaagde López er op de vier grote toernooien nooit in verder te komen dan de kwartfinales. De voormalige nummer twaalf van de wereld haalde drie keer de laatste acht op Wimbledon (2005, 2008 en 2011) en één keer de kwartfinales van de US Open (2015).

López heeft in totaal zeven ATP-titels in het enkelspel op zijn naam staan, waarvan vier op gras. De huidige nummer 111 van de wereld won tot dusver ook zes toernooien in het dubbelspel. Dit jaar nog schreef hij met Stéfanos Tsitsipás het hardcourttoernooi in het Mexicaanse Acapulco op zijn naam.

Bij het kwalificatietoernooi voor Roland Garros was López als vierde geplaatst. De 24-jarige Moroni haalde in zijn carrière nog nooit het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi.