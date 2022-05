Rafael Nadal is fit genoeg om mee te doen aan Roland Garros. De 21-voudig Grand Slam-winnaar liet dinsdag weten dat zijn voetblessure hem er niet van weerhoudt om af te reizen naar Parijs.

"Tot woensdag, Parijs", schrijft Nadal bij een trainingsfoto op Instagram. De laatste dagen waren er twijfels of de 35-jarige Spanjaard fysiek in staat zou zijn om mee te doen aan het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar.

Nadal werd vorige week in de achtste finales van het Masters-toernooi in Rome uitgeschakeld door Denis Shapovalov, mede doordat hij weer last kreeg van zijn voet, een blessure die hem vorig jaar lang aan de kant hield.

De voormalig nummer één van de wereld keerde onlangs juist terug van een ribblessure die hem wekenlang aan de kant had gehouden. In Rome liet hij weten dat de dagelijkse trainingen door zijn blessures een uitdaging vormen en dat hij nog niet wist of hij aan Roland Garros zou meedoen.

"Ik doe uiteraard mijn best, maar dat valt niet altijd mee", vertelde Nadal. "Er zijn veel dagen dat ik niet op een normale manier kan trainen. Ik moet het accepteren en zal blijven vechten."

Nadal schreef Roland Garros dertien keer op zijn naam, waarvan in 2020 voor het laatst. Vorig jaar verloor hij er in de halve finales van Novak Djokovic, die uiteindelijk met de titel aan de haal ging. De komende editie van Roland Garros begint zondag.