Tim van Rijthoven heeft dinsdag een eerste stap gezet richting zijn debuut op een Grand Slam-toernooi. De 25-jarige Nederlander begon aan de kwalificaties van Roland Garros met een eenvoudige zege op Emilio Gomez: 6-4 en 6-2.

De partij op het Parijse gravel nam maar iets meer dan een uur in beslag. Van Rijthoven is de nummer 202 van de wereld, zijn Ecuadoraanse tegenstander (ATP-149) staat ruim vijftig plaatsen hoger.

Van Rijthoven neemt het in de volgende ronde op tegen Enzo Couacaud uit Frankrijk. Voor een plaats in het hoofdtoernooi van Roland Garros moet een speler in totaal drie kwalificatierondes overleven.

Andere Nederlanders op het gravel

Ook Jesper de Jong doet een poging om zich via de kwalificaties te plaatsen. Hij neemt het op tegen de Tsjech Vit Kopriva. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn vanwege hun ranking rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, dat zondag begint.

Bij de vrouwen komen Richèl Hogenkamp, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono dinsdag in actie in de eerste ronde. Zijn spelen tegen respectievelijk de Japanse Yuki Naito, de Amerikaanse Christina McHale en Elisabetta Cocciaretto uit Italië.

Suzan Lamens kwam maandag al in actie. Zij plaatste zich moeiteloos voor de tweede kwalificatieronde door Maddison Inglis uit Australië met 6-2 en 6-2 te verslaan. Arantxa Rus is als enige Nederlandse al zeker van een plaats in het hoofdtoernooi.