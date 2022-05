Suzan Lamens mag hopen op haar debuut op een Grand Slam-toernooi. De Nederlandse won maandag haar eerste kwalificatiewedstrijd op Roland Garros en is nog twee zeges verwijderd van het hoofdtoernooi in Parijs.

De 22-jarige Lamens was in twee sets te sterk voor de Australische Maddison Inglis: 6-2 en 6-2. Opvallend was dat Lamens in beide sets op een break achterstand kwam. Inglis staat ruim veertig plekken hoger op de wereldranglijst dan de Zuid-Hollandse Lamens: WTA-126 om WTA-169.

Lamens neemt het in de tweede kwalificatieronde op tegen de winnares van de partij tussen Rebecca Sramkova uit Slowakije en de Amerikaanse Alycia Parks. Die wedstrijd is momenteel nog bezig.

Voor Lamens was het de eerste kwalificatiewedstrijd ooit op een Grand Slam-toernooi. Tot op heden nam ze vooral deel aan de lager gewaardeerde toernooien van de ITF. Vorige maand maakte ze in de Colombiaanse hoofdstad Bogota haar WTA-debuut.

Lamens was de eerste Nederlandse tennisser die in actie kwam op het kwalificatietoernooi van Roland Garros. In totaal hebben zes Nederlanders zich daarvoor geplaatst: Lamens, Lesley Pattinama Kerkhove, Richèl Hogenkamp en Arianne Hartono bij de vrouwen, en Jesper de Jong en Tim van Rijthoven bij de mannen.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus hebben zich als tophonderdspelers direct gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi van Roland Garros, dat komende zondag van start gaat in Parijs.