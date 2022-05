Botic van de Zanschulp behoort voor het eerst in zijn loopbaan tot de top dertig van de wereldranglijst. De 26-jarige Veenendaler is maandag drie plaatsen gestegen en bezet nu de 29e positie.

Van de Zandschulp haalde afgelopen week de tweede ronde van het Masters-toernooi van Rome, waarin hij verloor van de Noor Casper Ruud, die de achtste plek op de ATP-ranglijst bezet.

Door zijn entree in de top dertig is Van de Zandschulp volgende week geplaatst op Roland Garros, het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar. De beste 32 tennissers hebben op de grand slams een beschermde status.

Tallon Griekspoor, die in Rome direct onderuitging en op het graveltoernooi van Genève momenteel in de tweede ronde staat, is op plek 64 de tweede Nederlander op de wereldranglijst. Ook hij steeg drie plekken.

In de top tien wisselden Stéfanos Tsitsipás en Rafael Nadal van plek. Tsitsipás nam de vierde plek over van de 21-voudig Grand Slam-winnaar. Nummer één Novak Djokovic liep uit op Daniil Medvedev, die deze week na een rugoperatie zijn rentree maakt op de tour. Djokovic was de beste in Rome.

ATP-ranglijst 1. Novak Djokovic - 8.660 punten

2. Daniil Medvedev - 7.980

3. Alexander Zverev - 7.200

4. Stéfanos Tsitsipás - 6.170

5. Rafael Nadal - 5.525

6. Carlos Alcaraz - 4.770

7. Andrey Rublev - 3.945

8. Casper Ruud - 3.940

9. Félix Auger-Aliassime - 3.850

10. Matteo Berrettini - 3.805

29. Botic van de Zandschulp - 1.344

64. Tallon Griekspoor - 912

Arantxa Rus zakt twee plaatsen

Bij de vrouwen is Arantxa Rus de best geklasseerde Nederlandse. Ze leverde twee plekken in en is nu de mondiale nummer 76. In de top veranderde er weinig en verstevigde Iga Swiatek haar leidende positie. De Poolse pakte zondag de titel in Rome en won in de Italiaanse hoofdstad al voor de 28e keer op rij.

Karolína Plísková, vorig jaar finaliste in Rome, zakte twee plaatsen en staat nu achtste. De Tunesische Ons Jabeur en de Tsjechische Barbora Krejcíková gingen haar voorbij. Het zijn de enige verschuivingen in de top van de WTA-ranglijst.