Novak Djokovic heeft het gevoel dat hij klaar is voor Roland Garros. De nummer één van de wereld pakte zondag in Rome zijn eerste titel van 2022 en merkt dat hij ondanks een roerig begin van het jaar op schema ligt.

"Vooral tijdens de kwartfinale speelde ik geweldig", aldus Djokovic, die afgelopen week in Rome geen set afstond en het Masters-toernooi voor de zesde keer in zijn loopbaan op zijn naam schreef.

"In de laatste paar weken ben ik steeds beter gaan spelen en ik wist dat ik mijn topvorm op gravel altijd rond het toernooi van Rome te pakken heb. Ik had me geen betere aanloop naar Roland Garros kunnen wensen."

In de eerste maanden van het seizoen kampte Djokovic met een gebrek aan wedstrijdritme doordat hij niet op alle toernooien welkom was. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar heeft zich niet laten vaccineren.

'Ik heb mezelf aangenaam verrast'

Het ritmegebrek is inmiddels verleden tijd, zo merkte de 34-jarige Djokovic ook tijdens de finale in Rome, waarin hij te sterk was voor Stéfanos Tsitsipás. Het werd 6-0 en 7-6 (5) voor de Serviër.

"Ik heb mezelf aangenaam verrast. Ik wist wat ik kon verwachten en wat ik moest doen en ik speelde een perfecte eerste set", zei hij. "Daarna lag het dichter bij elkaar. Op dit niveau kunnen één of twee punten een partij omdraaien."

Roland Garros begint zondag. Djokovic schreef het Grand Slam-toernooi in Parijs twee keer op zijn naam, waaronder vorig jaar.