Novak Djokovic heeft zondag zijn zijn eerste titel van het jaar veroverd. De Servische nummer één van de wereld was in de finale van het Masters-toernooi van Rome in twee sets te sterk voor de Griek Stéfanos Tsitsipás: 6-0 en 7-6 (5).

Djokovic was in de eerste set heer en meester op het Italiaanse gravel en gunde zijn tegenstander geen enkele game. Tsitsipás pakte maar tien punten en grossierde in onnodige fouten.

In het tweede bedrijf leek de nummer vijf van de wereld, die een goed gravelseizoen kent, het tij te keren. In de vierde game plaatste de Griek een break, kwam met 4-1 voor en had een mogelijkheid op een dubbele break voor 5-1.

Djokovic liet zich niet verrassen en brak in de negende game terug, waarna de mondiale nummer één het karwei afmaakte in de tiebreak. De Serviër sloeg gelijk toe op zijn eerste matchpoint.

Het is voor de 34-jarige Djokovic de eerste titel van het jaar. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar stond vorige maand in Belgrado in zijn eerste finale, maar verloor toen van Andrey Rublev. Een week geleden moest hij in de halve finales van Madrid zijn meerdere erkennen in het Spaanse supertalent Carlos Alcaraz.

Djokovic wint in Rome zijn 38e Masters titel en lijkt in topvorm voor Roland Garros. Foto: Getty Images

Djokovic in vorm naar Roland Garros

Het is een week van mijlpalen voor Djokovic. Zaterdag boekte hij in de halve finales in Rome zijn duizendste overwinning op de ATP Tour. Door zijn zege in de eindstrijd scherpte hij zijn eigen record van het aantal gewonnen Masters-titels aan. Hij bracht zijn totaal op 38.

Daarmee lijkt Djokovic op tijd de topvorm te hebben gevonden voor zijn eerste Grand Slam-deelname van het jaar. Over een week begint Roland Garros, waar hij zijn titel hoopt te prolongeren.

Eerder op de dag won de Poolse Iga Swiatek de vrouwenfinale in Rome van Ons Jabeur met 6-2 en 6-2.