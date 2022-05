Novak Djokovic heeft zondag zijn zijn eerste titel van het jaar veroverd. De Servische nummer één van de wereld was in twee sets te sterk voor de Griek Stéfanos Tsitsipás: 6-0 en 7-6 (5).

Op het Italiaanse gravel was Djokovic in de eerste set heer en meester en gunde zijn tegenstander geen enkele game. Tsitsipas pakte maar tien punten en grossierde in onnodige fouten.

In het tweede bedrijf leek de nummer vijf van de wereld het tij te keren. In de vierde game plaatste de Griek een break, kwam met 4-1 voor en had een breakkans voor 5-1.

Djokovic liet zich niet verrassen en brak in de negende game terug, waarna de mondiale nummer één het karwei afmaakte in de tiebreak. Op het eerste matchpoint sloeg de Serviër gelijk toe.