Tallon Griekspoor is zondag goed aan het graveltoernooi in het Zwitserse Genève begonnen. De Nederlander rekende in de eerste ronde af met de als zesde geplaatste Tommy Paul.

De 25-jarige Griekspoor trok na een zware partij van bijna drie uur aan het langste eind: 7-5, 6-7 (3) en 6-4. De nummer 67 van de wereld liet in de tweede set acht breakpoints liggen en hield het daardoor zelf spannend, maar maakte in de beslissende set alsnog het verschil.

In de tweede ronde van het ATP 250-toernooi neemt Griekspoor het op tegen de Zwitserse qualifier Johan Nikles of diens landgenoot Leandro Riedi, die met een wildcard is toegelaten tot het hoofdschema. Daniil Medvedev is de hoogst geplaatste speler in Genève.

Het ATP-toernooi in Genève geldt voor Griekspoor als extra toernooi ter voorbereiding op Roland Garros, dat volgende week begint. De Nederlander had mede door een nekblessure dit kalenderjaar slechts drie wedstrijden op gravel gespeeld.

Griekspoor, die nooit eerder meedeed aan het ATP-toernooi in Genève, is volgende week rechtstreeks geplaatst voor Roland Garros. Datzelfde geldt voor Botic van de Zandschulp. De twee Nederlanders gaan ook samen dubbelen in Parijs.