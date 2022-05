Iga Swiatek heeft zondag haar uitzonderlijke vorm op het WTA 1000-toernooi in Rome bekroond met de titel. De ongenaakbare Poolse bleef ook in de finale tegen Ons Jabeur zonder setverlies en boekte haar 28e overwinning op rij: 6-2 en 6-2.

De twintigjarige Swiatek kwam aanvankelijk totaal niet in de problemen tegen Jabeur, de nummer zeven van de wereld uit Tunesië. Jabeur noteerde in de eerste set een teleurstellend eersteservicepercentage van 50 en pakte slechts twee van de eerste twaalf games op het Italiaanse gravel.

In de tweede set beleefde de 27-jarige Jabeur bij een 0-4-achterstand toch nog een opleving. De winnares van het WTA 1000-toernooi in Madrid pakte negen punten op rij en kreeg op 2-4 nog eens vier breakpoints, maar Swiatek sloeg ze allemaal weg en besliste de finale vervolgens met een break.

Voor Swiatek is het al haar vijfde toernooizege van het jaar. De nummer één van de wereld won in 2022 al de WTA 1000-toernooien in Doha, Indian Wells en Miami op hardcourt, waarna ze ook het graveltoernooi in Stuttgart op haar naam schreef. Swiatek is slechts de tweede speelster ooit die in een seizoen vier of meer WTA 1000-toernooien op haar naam schrijft. Serena Williams won er vijf in 2013.

Swiatek verloor in februari voor het laatst

Tussen haar toernooizeges door won Swiatek ook nog twee duels op de Billie Jean King Cup, waardoor ze nu 28 wedstrijden op rij zonder nederlaag is. Jelena Ostapenko was in februari op het WTA-toernooi in Doha de laatste die erin slaagde om de ontketende Poolse een nederlaag toe te brengen.

Door haar uitstekende reeks geldt gravelspecialist Swiatek als topfavoriet voor Roland Garros, dat 22 mei van start gaat. De mondiale nummer één won het Grand Slam-toernooi in Parijs twee jaar geleden.

De mannenfinale in Rome gaat tussen Novak Djokovic en Stéfanos Tsitsipás en begint rond 16.00 uur.