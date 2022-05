Elina Svitolina heeft zondag bekendgemaakt dat zij en haar man Gaël Monfils in oktober een baby verwachten. De Oekraïense komt door haar zwangerschap de rest van dit tennisseizoen niet meer in actie.

"Gevuld door liefde en gelukkig zijn we verheugd om aan te kunnen kondigen dat we in oktober een meisje verwachten", schrijft de 27-jarige Svitolina op Twitter bij een foto van zichzelf met Monfils.

De huidige nummer 27 van de wereld kondigde eind maart al aan dat ze even afstand wilde nemen van het tennis. Svitolina gaf aan dat ze met slepende rugproblemen kampt en rust nodig heeft. Ze had het bovendien mentaal zwaar vanwege de door Rusland ontketende oorlog in haar geboorteland Oekraïne.

Svitolina kende haar beste periode in 2019, toen ze de halve finales van Wimbledon en de US Open bereikte. De achtvoudig kwartfinalist op een Grand Slam-toernooi heeft zestien WTA-titels in het enkelspel op haar naam staan.

De laatste tijd slaagt Svitolina er niet meer in om zich met de wereldtop te meten. De Oekraïense had een bijrol op de acht toernooien die ze dit jaar speelde. Haar laatste WTA-titel dateert van augustus 2021, toen ze een klein toernooi in Chicago won.

Svitolina trouwde afgelopen zomer in het Zwitserse Genève met Monfils, de huidige nummer 21 van de wereld bij de mannen. De verloving van de twee tennissers in april vorig jaar was verrassend, aangezien ze zo'n zes weken daarvoor bekend hadden gemaakt uit elkaar te gaan.