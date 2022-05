Novak Djokovic is dankbaar dat hij zaterdagavond als vijfde speler ooit zijn duizendste overwinning op de ATP Tour heeft mogen vieren. De Serviër bereikte de bijzondere mijlpaal door in de halve finales van het Masters-toernooi in Rome af te rekenen met de Noor Casper Ruud.

"Het is lang gelegen dat ik mijn eerste wedstrijd heb gespeeld en lang geleden sinds ik mijn eerste wedstrijd won. Hopelijk kan ik zo doorgaan en volgen er nog vele overwinningen", zei de 34-jarige Djokovic na zijn overwinning op Ruud (6-4 en 6-3).

In de Open Era slaagden alleen Jimmy Connors, Ivan Lendl, Roger Federer en Rafael Nadal erin om de mijlpaal van duizend overwinningen te bereiken. Federer doorbrak de grens in januari 2015 en Nadal volgde in november 2020 het voorbeeld van de Zwitser.

"Toen ik in de afgelopen jaren zag dat Roger en Rafael die mijlpaal bereikten, keek ik er naar uit om zelf ook die duizend zeges te bereiken. Ik voel me heel erg vereerd en bevoorrecht dat ik op zoveel overwinningen sta", aldus Djokovic, die net als Federer één Grand Slam-titel minder heeft dan Nadal (20 om 21).

Novak Djokovic staat door zijn overwinning op Casper Ruud op duizend toernooizeges. Novak Djokovic staat door zijn overwinning op Casper Ruud op duizend toernooizeges. Foto: Getty Images

'Tsitsipás is uitgegroeid tot een van beste gravelspelers'

In Rome laat Djokovic zien weer op zijn topniveau te zitten na een zwaar begin van het seizoen. 'The Djoker', die de Australian Open en de grote hardcourttoernooien in de Verenigde Staten miste omdat hij niet gevaccineerd is tegen COVID-19, speelt in de Italiaanse hoofdstad pas zijn vijfde toernooi van het jaar.

In de finale wacht Djokovic een duel met Stéfanos Tsitsipás. De laatste keer dat de Serviër en de Griek elkaar troffen, was een jaar geleden in de finale van Roland Garros. Djokovic kwam toen met twee sets achter, maar trok wel aan het langste eind op het gravel van Parijs.

"Opnieuw treffen we elkaar op een van de grootste toernooien in de wereld. Stéfanos is duidelijk in vorm. Hij is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de beste gravelspelers, onder meer door het toernooi in Monte Carlo te winnen en op de grote graveltoernooien ver te komen", aldus Djokovic.

Djokovic staat voor het vierde jaar op rij in de finale in Rome. De nummer één van de wereld won het toernooi in 2020 en verloor in 2019 en 2021 de finale van Nadal. Hij heeft in totaal vijf titels in Rome op zijn naam staan.