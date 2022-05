Matteo Berrettini heeft zich zaterdag afgemeld voor Roland Garros. De nummer acht van de wereld heeft weliswaar de training hervat na een handoperatie, maar acht het niet verstandig om op het Grand Slam-toernooi in Parijs terug te keren.

"Ik ben terug op de trainingsbaan, haal weer een hoog niveau en mijn hand voelt goed", schrijft Berrettini op sociale media. "Maar mijn team en ik hebben toch de conclusie getrokken dat het niet handig is om terug te keren met wedstrijden om vijf gewonnen sets op gravel."

De 26-jarige Italiaan, die sinds half maart niet meer in actie is gekomen, heeft daarom zijn comeback gepland voor het grasseizoen. Vorig jaar verloor hij de finale op Wimbledon van Novak Djokovic.

Berrettini zette vorig jaar zijn beste prestatie neer op Roland Garros. Hij bereikte toen de kwartfinales. Begin dit jaar haalde hij nog de halve finales van de Australian Open.

Roland Garros begint komende zondag. Djokovic verdedigt zijn titel op het gravel in Parijs. Het is nog onzeker of dertienvoudig winnaar Rafael Nadal mee kan doen. De Spanjaard kreeg bij het Masters-toernooi in Rome weer last van zijn voet.