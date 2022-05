Stéfanos Tsitsipás heeft zaterdag de finale van het Masters-toernooi in Rome bereikt. De nummer vijf van de wereld rekende bij de laatste vier in drie sets af met Alexander Zverev: 4-6, 6-3 en 6-3.

Nadat Tsitsipás en Zverev beiden een set naar zich hadden toegetrokken, was de Griek duidelijk de betere in de beslissende set. Hij besliste de partij na bijna 2,5 uur met een lovegame op de service van de Duitser.

Zverev maakte een enigszins vermoeide indruk. De mondiale nummer drie noteerde op het gravel in de Italiaanse hoofdstad maar liefst 41 onnodige fouten.

Met zijn overwinning nam Tsitsipás revanche voor zijn nederlaag van vorige week in Madrid. Toen verloor hij in de halve finales in drie sets van Zverev. Vorige maand stonden de twee ook al tegenover elkaar in Monte Carlo en toen won de Griek in twee sets.

Tsitsipás speelt in de eindstrijd tegen Novak Djokovic of Casper Ruud. De Serviër en de Noor staan later op de dag tegenover elkaar in Rome.

Het is de eerste keer dat Tsitsipás de finale in Rome bereikt. Hij kan zijn derde Masters-titel veroveren, nadat hij de afgelopen twee edities de sterkste was in Monte Carlo.