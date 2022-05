Iga Swiatek is nog één zege verwijderd van het record van Caroline Wozniacki, die verdeeld over 2010 en 2011 28 wedstrijden op rij won op WTA 1000-toernooien. De Poolse versloeg de Belarussische Aryna Sabalenka (WTA-8) zaterdag in de halve finales van het graveltoernooi in Rome in twee sets: 6-2 en 6-1.

De twintigjarige Swiatek staat nu op 27 overwinningen op rij op WTA 1000-toernooien. Als ze zondag de finale wint, evenaart ze Wozniacki, die in 2020 een punt achter haar carrière zette. De nummer één van de wereld is Serena Williams al voorbij. De Amerikaanse won in 2013 26 keer op rij.

Om Wozniacki te evenaren, moet Swiatek in de eindstrijd in de Italiaanse hoofdstad Ons Jabeur (WTA-7) of Daria Kasatkina (WTA-23) verslaan.

Swiatek moet daarna eventueel nog wel lang wachten voordat ze het record alleen in handen kan krijgen. Het eerstvolgende WTA 1000-toernooi (de hoogst aangeschreven toernooien na de Grand Slams) is pas in augustus: de Canadian Open in Toronto.

Teleurstelling bij Aryna Sabalenka. Teleurstelling bij Aryna Sabalenka. Foto: Getty Images

Laatste nederlaag Swiatek was tegen Ostapenko

Als Swiatek de eindzege pakt in Rome is dat haar vijfde toernooizege op rij. Ze zegevierde al in Stuttgart, Miami, Indian Wells en Doha en won tussendoor ook nog twee wedstrijden voor het Poolse team in de Billie Jean King Cup. Sinds 4 april is ze de nummer één van de wereldranglijst.

De laatste nederlaag van Swiatek dateert van 16 februari, toen Jelena Ostapenko in de twee ronde van het WTA 500-toernooi van Dubai in drie sets te sterk was.

Door haar prestaties is Swiatek ook de favoriet voor Roland Garros, dat over acht dagen begint in Parijs. Twee jaar geleden won ze het Franse Grand Slam-toernooi en in 2021 kwam ze tot de kwartfinales.