Novak Djokovic heeft vrijdag de halve finales van het Masters-toernooi van Rome bereikt. De vijfvoudig winnaar op het Italiaanse gravel rekende in twee lange sets af met de Canadees Félix Auger-Aliassime (7-5 en 7-6 (1)) en blijft daardoor de nummer één van de wereld.

Djokovic speelde voor het eerst tegen Auger-Aliassime (ATP-9). De twintigvoudig Grand Slam-winnaar, die bij een nederlaag de eerste plek op de wereldranglijst weer was kwijtgeraakt aan Daniil Medvedev, had in beide sets moeite om de genadeklap uit te delen.

Auger-Aliassime kwam in het eerste bedrijf terug tot 5-5 na een 5-3-achterstand, maar in de twaalfde game moest hij alsnog buigen toen hij voor de tweede keer werd gebroken.

In de tweede set kwam Djokovic op een 5-2-voorsprong, waarna hij een game later een matchpoint onbenut liet en weer een game later zijn service inleverde. Auger-Aliassime knokte zich terug tot 5-5 en sleepte er een tiebreak uit, maar daarin was een foutloze Djokovic oppermachtig.

De 34-jarige Serviër speelt in Rome zijn vijfde toernooi van 2022. Zijn beste resultaat dit jaar is een finaleplaats in Belgrado. Djokovic verloor in de eindstrijd in zijn geboorteplaats van de Rus Andrey Rublev.

Djokovic neemt het zaterdag in de halve finales op tegen Casper Ruud. De Noorse nummer tien van de wereld rekende bij de laatste acht af met Denis Shapovalov, een andere Canadees: 7-6 (7) en 7-5. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en de Griek Stéfanos Tsitsipás.

Casper Ruud is de volgende tegenstander van Novak Djokovic. Casper Ruud is de volgende tegenstander van Novak Djokovic. Foto: AP

Jabeur na knappe comeback naar halve finales

Bij het WTA-toernooi van Rome zijn de halve finales ook bekend. Iga Swiatek treft Aryna Sabalenka en Ons Jabeur neemt het op tegen Daria Kasatkina.

De als negende geplaatste Jabeur knokte zich in de kwartfinales uit geslagen positie terug tegen Maria Sakkari. De Tunesische stond tegen de als vierde ingeschaalde Griekse met 1-6 en 2-5 achter, maar won de partij toch: 1-6, 7-5 en 6-1.

"In het begin werd ik erg gehinderd door de schaduw. Bij 5-2 zei ik tegen mezelf: je kunt deze twee, bijna drie weken niet zo eindigen. Dat heeft me aangemoedigd", zei de 27-jarige Jabeur, die al tien duels op rij heeft gewonnen. Vorige week was ze de beste op het graveltoernooi van Madrid. "

Jabeur treft zaterdag bij de laatste vier de ongeplaatste Russische Kasatkina, die Jil Teichmann uit Zwitserland bij 6-4 en 3-2 zag opgeven.

De Poolse Swiatek breidde haar zegereeks eveneens uit. De mondiale nummer één was de Canadese Bianca Andreescu met 7-6 (2) en 6-0 de baas en heeft nu al 26 partijen op rij gewonnen. Haar volgende tegenstander is de Belarussische Sabalenka, die in de kwartfinales in drie sets afrekende met de Amerikaanse Amanda Anisimova: 4-6, 6-3 en 6-2.