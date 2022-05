Alexander Zverev heeft vrijdag de halve finales van het Masters-toernooi van Rome bereikt. De Duitse nummer drie van de wereld versloeg de Chileen Cristian Garín in twee sets (7-5 en 6-2) en wacht mogelijk een nieuw duel met Stéfanos Tsitsipás.

De 25-jarige Zverev en de even oude Garín gingen in de eerste set lange tijd gelijk met elkaar op. Zverev brak de Chileen in de zevende game, maar werd een punt later teruggebroken. Uiteindelijk trok hij de set in de slotfase naar zich toe. In de tweede set kon Garín geen partij meer bieden.

Tsitsipás is mogelijk de volgende tegenstander van Zverev op het gravel in Rome. De Griekse nummer vijf van de wereld speelt later op de dag in de kwartfinales tegen de Italiaan Jannik Sinner.

Zverev en Tsitsipás stonden dit seizoen al twee keer tegenover elkaar: vorige week rekende Zverev in de halve finales van het Masters-toernooi in Madrid in drie sets af met zijn rivaal. In de finale werd hij echter verslagen door toptalent Carlos Alcaraz.

In de halve finales van het Masters-toernooi van Monte Carlo troffen Zverev en Tsitsipás elkaar ook al. Toen ging Zverev kansloos met 6-4 en 6-2 onderuit tegen de Griek, die vorig jaar in de finale van Roland Garros stond.

De mondiale nummer één Novak Djokovic komt pas vrijdagavond in actie in Rome. Hij treft Félix Auger-Aliassime. In de Italiaanse hoofdstad is Rafael Nadal niet meer van de partij. De 21-voudig Grand Slam-winnaar werd donderdag uitgeschakeld, waarbij een hardnekkige voetblessure hem weer parten speelde.