Rafael Nadal heeft nog geen idee of hij over ruim een week kan meedoen aan Roland Garros. De 21-voudig Grand Slam-winnaar werd donderdag uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Rome, waarbij een hardnekkige voetblessure hem weer parten speelde.

Nadal moest in de achtste finales zijn meerdere erkennen in Denis Shapovalov (6-1, 5-7 en 2-6), waarbij hij vanaf de tweede set veel pijn had. De voetblessure hield de Spanjaard vorig jaar maanden aan de kant.

"Ik weet niet hoe de komende dagen eruitzien. Hoe de situatie over een week is; echt geen idee", zei de 35-jarige Nadal, die alleen maar kan hopen dat hij Roland Garros haalt, dat over negen dagen begint. Zijn blessure maakt hem vrij moedeloos.

"Het is tijd dat ik de situatie ga accepteren en ga vechten. Voor nu weet ik niet of ik beter rust kan nemen of juist moet trainen. Maar ik heb een doel (Roland Garros, red.) en ik blijf ervan dromen om dat doel te halen."

'Het is niet altijd makkelijk om door te gaan'

Nadal hoopt dat de situatie in de komende dagen wat verbetert en dat hij het in ieder geval kan gaan proberen op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat hij liefst dertien keer op zijn naam schreef.

"Ik moet eerst kijken of ik zonder pijn kan trainen", zei hij. "Op Roland Garros heb ik altijd een dokter bij me, dat helpt soms. Ik moet dagen als vandaag accepteren en door blijven gaan, ook al is dat soms niet makkelijk voor me."

Begin deze maand werd Nadal ook uitgeschakeld op het graveltoernooi in zijn thuisstad Madrid, waar hij in de halve finales zijn meerdere moest erkennen in landgenoot en toptalent Carlos Alcaraz.

Roland Garros begint op 22 mei. Nadal won het tweede Grand Slam-toernooi van het tennisseizoen in 2020 voor het laatst. Vorig jaar werd de voormalige nummer één van de wereld in de halve finales uitgeschakeld door Novak Djokovic.