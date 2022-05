Rafael Nadal is donderdag al in de derde ronde van het Masters-toernooi in Rome uitgeschakeld. De titelverdediger had in zijn partij tegen de Canadees Denis Shapovalov last van een voetblessure en ging in drie sets onderuit.

De 35-jarige Nadal verloor met 6-1, 5-7 en 2-6 van de twaalf jaar jongere Shapovalov en leed zijn derde nederlaag van het seizoen. De partij op het gravel in de Italiaanse hoofdstad duurde ruim 2,5 uur.

Na de eerste set leek Nadal op weg naar een simpele zege, maar in het tweede bedrijf herpakte Shapovalov zich. De nummer zestien van de wereld nam meteen een break voorsprong. Die gaf hij nog wel uit handen, maar in de twaalfde game sloeg hij opnieuw toe en dwong een beslissende set af.

Daarin kwam Nadal direct een break voor, maar daarna kreeg hij steeds meer last van zijn voet. De Spanjaard had zichtbaar last om zich te verplaatsen en pakte nog slechts tien punten en moest zich op het derde matchpoint tegen gewonnen geven. Shapovalov stuit in de kwartfinales op de Noor Casper Ruud.

Voor Nadal is de blessure, waardoor hij vorig jaar ook maandenlang niet in actie kon komen, een fikse domper in de aanloop naar Roland Garros, dat over tien dagen begint. Het is de vraag of de mondiale nummer vier op tijdrit is voor het Grand Slam-toernooi in Parijs.

Nadal schreef het Masters-toernooi in Rome tien keer op zijn naam. Behalve vorig jaar triomfeerde de 21-voudig Grand Slam-winnaar ook in 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018 en 2019.