Alexander Zverev heeft zich donderdag voor de kwartfinales van het Masters-toernooi in Rome geplaatst. De nummer drie van de wereld stond net als tijdens zijn openingspartij geen set af op het Italiaanse gravel. Ook Stéfanos Tsitsipás plaatste zich voor de laatste acht. Bij de vrouwen boekte Iga Swiatek haar 25e zege op rij.

Zverev was binnen twee uur klaar met Alex de Minaur, de Australische nummer 22 van de wereldranglijst. Het werd 6-3 en 7-6 (5). In de beslissende tiebreak was het op het eerste matchpoint raak.

In de vorige ronde was Zverev zonder setverlies te sterk voor de Argentijn Sebastián Báez, die er in de openingsronde nog voor had gezorgd dat het toernooi in Rome van korte duur was voor Tallon Griekspoor.

Zverev schreef het toernooi in Rome in 2017 op zijn naam. Een jaar later stond hij opnieuw in de finale, maar verloor hij van Rafael Nadal. In de kwartfinales stuit de 25-jarige Duitser ditmaal op de Chileen Cristian Garín of de Kroaat Marin Cilic.

Ook Tsitsipás plaatste zich in Rome voor de kwartfinales. De Griek versloeg de Rus Karen Khachanov in drie sets. Het werd 4-6, 6-0 en 6-3 voor de nummer vijf van de wereld. Tsitsipás neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Filip Krajinovic uit Servië en de Italiaan Jannik Sinner.

Swiatek blijft winnen in Rome

Bij de vrouwen plaatste de Poolse titelverdedigster Swiatek zich op overtuigende wijze voor de laatste acht. De nummer één van de wereld won in twee sets van Victoria Azarenka: 6-4 en 6-1.

Voor Swiatek was het de 25e keer op rij dat ze een wedstrijd won. In 2015 was de Amerikaanse Serena Williams de laatste speelster die zo'n reeks neerzette. Zij won toen 27 wedstrijden na elkaar.

Ook Aryna Sabalenka uit Belarus plaatste zich moeiteloos voor de kwartfinales in Rome. De nummer acht van de wereld troefde de Amerikaanse Jessica Pegula in twee sets af: 6-1 en 6-4.

Later op donderdag komen onder anderen Novak Djokovic (tegen Stan Wawrinka) en Nadal (tegen Denis Shapovalov) nog in actie op het gravel van Rome.