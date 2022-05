Rafael Nadal en Alexander Zverev hebben zich woensdag zonder al te veel moeite voor de achtste finales van het Masters-toernooi in Rome geplaatst. Beide topspelers stonden geen set af tijdens hun eerste partij op het Italiaanse gravel.

Nadal maakte indruk tegen John Isner. De als derde geplaatste Spanjaard was in iets meer dan een uur en een kwartier klaar met de Amerikaan: 6-3, 6-1.

Het was voor Nadal zijn eerste partij sinds hij zaterdag in een thriller van landgenoot en toptalent Carlos Alcaraz verloor in de halve finales van het Masters-toernooi van Madrid. Alcaraz ontbreekt in Rome om zich volledig op Roland Garros te kunnen focussen.

In de achtste finales van het toernooi in Rome staat Nadal tegenover Denis Shapovalov. De Canadees heeft er al twee wedstrijden op zitten. Tijdens zijn openingspartij tegen Lorenzo Sonego baarde Sonego opzien door te ruziën met de umpire én het publiek.

Nummer drie van de wereld Zverev was de Argentijn Sebastián Báez in twee sets de baas: 7-6 (6) en 6-3. Ook de Duitser speelde zijn eerste partij sinds een nederlaag tegen de jonge Alcaraz, want hij verloor in Madrid de finale van de Spanjaard.

Báez was tijdens de openingsronde te sterk geweest voor Tallon Griekspoor. Zverev stuit in Rome tijdens de achtste finales op Alex de Minaur of Tommy Paul.