Botic van de Zandschulp is dinsdag in de tweede ronde uitgeschakeld bij het Masters-toernooi in Rome. De Nederlander moest in drie sets zijn meerdere erkennen in Casper Ruud, de Noorse nummer tien van de wereld. Het werd 6-7 (4), 6-2 en 6-4.

De partij in de Grand Stand Arena duurde twee uur en twintig minuten. Ruud maakte het met een lovegame af en benutte zijn eerste wedstrijdpunt door een afzwaaier van Van de Zandschulp, die een backhand buiten de lijnen sloeg.

De 26-jarige Van de Zandschulp had al twee keer van Ruud weten te winnen; vorige maand op het ATP-toernooi van München en vorig jaar op de US Open, waar de Nederlander zijn doorbraak beleefde.

Van de Zandschulp was het toernooi begonnen met een overtuigende overwinning op de Amerikaan Sebastian Korda. De kopman van het Nederlandse tennis deed voor de eerste keer mee aan het Italiaanse toernooi.

Van de Zandschulp, de nummer 32 van de wereld, gaat zich nu voorbereiden op Roland Garros, dat op 22 mei begint. De Veenendaler komt volgende week niet in actie.

Eerder op de dag werd ook Tallon Griekspoor uitgeschakeld in Rome. De Nederlander verloor zijn eersterondepartij in drie sets van Sebastián Báez (6-3, 6-7 (7) en 6-2).

Djokovic heeft geen moeite met Karatsev

Eerder op de dag had Novak Djokovic geen enkele moeite met de Rus Aslan Karatsev. De nummer één van de wereld, die in de eerste ronde een bye had, won in twee sets: 6-3 en 6-2.

De 34-jarige Djokovic had 1 uur en 31 minuten nodig om de overwinning veilig te stellen. In de volgende ronde neemt de Serviër het op tegen Stan Wawrinka of Laslo Djere.