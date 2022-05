Stan Wawrinka heeft maandag voor het eerst in vijftien maanden een officiële wedstrijd gewonnen. De Zwitser was in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Rome te sterk voor de Amerikaan Reilly Opelka.

De 37-jarige Wawrinka knokte zich terug van een set achterstand en besliste het duel na ruim twee uur in zijn voordeel: 3-6, 7-5 en 6-2. De voormalige nummer drie van de wereld kreeg in de hele wedstrijd tien breakpoints tegen en sloeg er acht weg.

De laatste overwinning van Wawrinka dateerde van februari 2021, toen hij in de eerste ronde van de Australian Open te sterk was voor de Portugees Pedro Sousa. De drievoudig Grand Slam-winnaar werd in de tweede ronde uitgeschakeld en deed dat jaar alleen nog mee aan het ABN AMRO-toernooi en het ATP-toernooi in Doha in maart.

Wawrinka liet zich daarna opereren aan een slepende voetblessure en moest lang revalideren. De huidige nummer 361 van de wereld maakte eind maart dit jaar op het challengertoernooi in Marbella zijn rentree. Vorige maand werd hij op het Masters-toernooi in Monte Carlo in de eerste ronde uitgeschakeld.

Door zijn overwinning op Opelka mag Wawrinka het in de tweede ronde van het toernooi in Rome opnemen tegen de Servische qualifier Laslo Djere of de Kroaat Borna Coric. Als hij die partij ook wint, treft Wawrinka mogelijk de mondiale nummer één Novak Djokovic in de derde ronde.

Met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor doen er ook twee Nederlanders mee aan het prestigieuze graveltoernooi in Rome. Van de Zandschulp begint maandag tegen de Amerikaan Sebastian Korda. Griekspoor speelt dinsdag in de eerste ronde tegen de Argentijnse qualifier Sebastián Báez.