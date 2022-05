Carlos Alcaraz is maandag weer fors gestegen op de wereldranglijst. De net negentienjarige Spanjaard is dankzij zijn toernooizege in Madrid van de negende naar de zesde plaats geklommen.

Alcaraz won op het Masters-toernooi in Madrid van onder anderen Novak Djokovic en Rafael Nadal, die op de ATP-ranglijst nog boven hem staan. Djokovic handhaaft zich op de eerste plaats, Nadal blijft vierde.

Botic van de Zandschulp zakte één plek en is nu de nummer 32 van de wereld. Nederlands beste tennisser treft maandag op het graveltoernooi van Rome de Amerikaan Sebastian Korda in de eerste ronde.

Ook Tallon Griekspoor is gezakt op de wereldranglijst. Hij levert tien posities in en is nu de mondiale nummer 67. Griekspoor heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdschema in Rome en treft in de eerste ronde de Argentijn Sebastián Báez.

Bij de vrouwen kwam de Poolse Iga Swiatek afgelopen week niet in actie door een schouderblessure. Desondanks heeft ze haar status als nummer één van de wereld behouden. Achter haar is Barbora Krejcíková ten koste van Paula Badosa de nieuwe nummer twee.

De opvallendste stijger is de Tunesische Ons Jabeur, die door haar toernooioverwinning in Madrid van de tiende naar de zevende plaats klimt. Arantxa Rus is nog altijd de enige Nederlandse in de top honderd; ze blijft 74e.

ATP-ranglijst mannen 1. Novak Djokovic - 8.260 punten

2. Daniil Medvedev - 7.990

3. Alexander Zverev - 7.020

4. Rafael Nadal - 6.435

5. Stéfanos Tsitsipás - 5.750

6. Carlos Alcaraz - 4.773

7. Andrey Rublev - 4.115

8. Matteo Berrettini - 3.895

9. Félix Auger-Aliassime - 3.760

10. Casper Ruud - 3.760

32. Botic van de Zandschulp - 1.319

67. Tallon Griekspoor - 881