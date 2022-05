Alexander Zverev heeft na zijn verloren finale op het Masters-toernooi van Madrid hard uitgehaald naar tennisbond ATP. De Duitser beklaagde zich over de planning op het Spaanse graveltoernooi.

"Ik moet zeggen dat de ATP verschrikkelijk werk heeft afgeleverd", foeterde Zverev, die dit weekend de dupe was van een aantal lange partijen en pas ver na middernacht klaar was. "Twee dagen geleden ging ik om 4.00 uur of 4.30 uur naar bed en gisteren was het 5.20 uur."

Zo stond de 25-jarige Zverev vrijdag nog laat op de baan voor zijn kwartfinale tegen Félix Auger-Aliassime en speelde hij een dag later een driesetter in zijn halve finale tegen Stéfanos Tsitsipás.

"Voor een normaal iemand die naar bed gaat om 4.00 en 5.00 uur is het al moeilijk om wakker te blijven", aldus de nummer drie van de wereld. "En ik moet dan in de finale spelen tegen Carlos Alcaraz, op dit moment de beste speler ter wereld. Ik had geen coördinatie in mijn service en ook niet in mijn slagen. Ik miste twee supermakkelijke ballen, maar dat komt doordat alles bewoog in mijn ogen."

Zverev pakte in de finale tegen Alcaraz slechts vier games: 3-6 en 1-6. Het Spaanse toptalent bekroonde daarmee een topweek nadat hij eerder in het toernooi zowel zijn idool Rafael Nadal als Novak Djokovic had verslagen.

Alexander Zverev was in de finale in Madrid kansloos tegen Carlos Alcaraz. Alexander Zverev was in de finale in Madrid kansloos tegen Carlos Alcaraz. Foto: EPA

'Niet de eerste keer dat dit gebeurt'

In februari van dit jaar kon Zverev in Acapulco pas om 5.00 uur een overwinning vieren. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het gebeurt op wekelijkse basis. In Acapulco was ik wakker tot 8.30 uur en om eerlijk te zijn, ben ik er een beetje klaar mee."

Zverev werd kort na zijn nachtwerk in Acapulco gediskwalificeerd omdat hij zich had misdragen na een partij in het dubbelspel.