Carlos Alcaraz heeft zondag zijn ijzersterke vorm tijdens het Masters-toernooi in Madrid bekroond met de titel. Het toptalent liet in de finale op het Spaanse gravel geen spaan heel van de Duitser Alexander Zverev: 6-3 en 6-1. In het dubbelspel veroverde Wesley Koolhof zijn eerste Masters-titel.

De donderdag negentien jaar geworden Alcaraz kreeg in de hele wedstrijd tegen Zverev geen breakpoint tegen. De Spaanse tienersensatie maakte in de eerste set het verschil met een love break op 3-2 en won in de tweede set op 1-1 wederom de servicegame van 'Sascha' zonder een punt te verliezen.

Het verzet van titelverdediger Zverev was daarmee gebroken. De nummer drie van de wereld leverde bij een 3-1-achterstand opnieuw zijn servicegame in en verloor daarna zeven punten op rij, waardoor Alcaraz drie matchpoints kreeg. Zverev sloeg ze allemaal weg, maar bij de vierde poging was het alsnog raak voor de Spanjaard.

Het is de tweede keer dat Alcaraz een Masters-titel verovert, nadat hij in maart het prestigieuze hardcourttoernooi in Miami op zijn naam schreef. De huidige nummer negen van de wereld staat in totaal op vijf ATP-titels in zijn nog prille carrière.

Op zijn weg naar de finale maakte Alcaraz al veel indruk door gravelkoning Rafael Nadal en de mondiale nummer één Novak Djokovic uit te schakelen. De jongste finalist ooit op het Masters-toernooi in Madrid is nu tien wedstrijden op rij zonder nederlaag.

Door zijn imponerende zegereeks mag Alcaraz zich vanaf maandag de nummer zes van de wereld noemen. Hij doet komende week nog mee aan het Masters-toernooi in Rome en gaat daarna als een van de titelkandidaten naar Parijs voor Roland Garros (22 mei-5 juni).

Alexander Zverev kon voor de finale tegen Carlos Alcaraz nog lachen. Alexander Zverev kon voor de finale tegen Carlos Alcaraz nog lachen. Foto: Getty Images

Koolhof en Skupski winnen dubbelspel

Eerder op zondag won Koolhof met Neal Skupski het dubbelspel in Madrid. De 33-jarige Nederlander en de één jaar jongere Brit hadden ruim twee uur en een tiebreak nodig om de winst binnen te slepen op het gravel in Madrid: 6-7 (4), 6-4 en 10-5.

In de tiebreak kwamen Koolhof en Skupski direct op een 4-0-voorsprong, die niet meer uit handen werd gegeven. Koolhof en Skupski benutten het vierde matchpoint met een backhandvolley van de Nederlander, waarna het duo juichend op de knieën ging.

Koolhof stond voor de vijfde keer in de eindstrijd van een Masters-toernooi. In 2019 verloor hij in Miami, Monte Carlo en Montreal de finale en dit jaar greep hij in Miami opnieuw net naast de titel. In 2020 won Koolhof wel de ATP-Finals.

Voor Koolhof en Skupski, die de ranglijst over 2022 aanvoeren, was het al de vierde titel van het seizoen. Ze zegevierden dit jaar al in Melbourne, Adelaide en Doha.